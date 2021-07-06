İkimizin Sırrı çok yakında atv'de başlıyor

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı'nın çekimleri çekimleri hızla devam ediyor.

Yapımcılığını Üs Yapım Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini paylaşan Leyla Feray, Aras Aydın ve Ahsen Türkyılmaz'ın yer aldığı afiş ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

Bir anne-kız hikayesi

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

Çok yakında atv ekranında başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular gibi isimler de yer alıyor.