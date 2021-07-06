Uzak ara şampiyon atv.com.tr

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İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçüm şirketi Gemius raporlarına göre; atv'nin internet sitesi atv.com.tr geçtiğimiz Haziran ayında 11 kategoride birinci oldu. Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendiren Gemius'un verilerine göre Haziran 2021'de atv.com.tr; web siteleri arasında "RU", "Views", "Visits" Stream'de ise "RU", "Views", "Time(second)" ve "Reach" uygulamalar arasında ise "RU", "Views", "Avarage Time Spent" ve "Visits" kategorilerinde birinci oldu. Televizyondaki reytinglerini dijitale de yansıtan atv'nin web sitesi atv.com.tr rakip sitelere tıklanma sayısında Hazian ayında da fark attı.