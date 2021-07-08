Ayşe'nin kararı

'Kalp Yarası' bomba gibi bir bölümle geliyor

atv'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi 'Kalp Yarası', ekran yolculuğunu zirvede sürdürüyor! Dizinin üçüncü bölümünden yayınlanan yeni fragman da nefesleri kesti.

Ayşe'nin vurulması iki aileyi şoke ederken Ferit, Ayşe'yi zor bir kararın eşiğinde bırakır. Ayşe, Azade Hanım'ın öfkesine ne kadar dayanabilecektir?

Hande'yi kaybetmenin acısını en yakınından çıkaran Yaman ise karanlık bir dünyaya doğru yol alır. Tüm geçmişini yok etmek ister; ancak bilmediği çok önemli bir sır vardır. Sancakzade Konağı'nı hareketli günler beklemektedir…

'Kalp Yarası' üçüncü bölümüyle 12 Temmuz Pazartesi akşamı atv'de!

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