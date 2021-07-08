Ferit, Ayşe’ye ilan-ı aşk etti! Hande şimdi ne yapacak?

Hikayesiyle milyonları atv ekranlarına kilitleyen Kalp Yarası, ikinci bölümüyle büyük ilgi topladı. Kalp Yarası muhteşem hikayesinin yanı sıra Antakya'nın eşsiz güzelliklerini de izleyicisiyle buluşturuyor.

Yaza damgasını vuran Kalp Yarası'nın 2. Bölümü de etkileyici sahneleriyle ekrana geldi. Medeniyetlerin beşiği Antakya'da geçen hikaye çekim kalitesiyle dikkatleri üzerine çekerken müzikleri ve fragmanlarıyla da büyük ilgi topluyor. Yayınlandığı gün reytingleri silip süpüren dizi, yükselişini sürdürüyor. Kalp Yarası son bölümde, Ferit'ten Ayşe'ye iltifatlar geldi. Ferit, Ayşe'nin saflığına, temizliğine ve merhametine âşık olduğunu söylerken bu sözler Hande'yi üzdü. Masum olduğunu ispatlamak için intihara teşebbüs eden Hande, kendisine destek vermeyen Yaman'ı vurmak isterken yanlışlıkla Ayşe'yi vurdu.

"Ben Ayşe'ye aşığım!"

Ferit ile Ayşe, kendilerini zor bir sınavın ortasında buldu. Ferit'in annesi Azade, oğlunun tercihi olan Ayşe'yi gelin olarak kabullenmediği için, Hande'den yana tavır takındı. Hatta dünürlerini kahvaltıya çağıran Azade, Hande'nin gelini olduğu konusunda ısrarını sürdürdü. Azade, Ayşe hakkında İstanbul'da araştırma yaptırdı. Ferit'in annesi Ayşe'nin üniversite terk olduğunu ve üniversitede tanışma hikayesine inanmadığını söyledi. Bununla da yetinmeyen Azade Hanım, ekmek parası kazanmak için yaptığı işleri bir bir sıraladı. Buna müsaade etmeyen Ferit, Hande'yi suçlamadan duruma bir açıklık getirdi. Ferit, Hande'yi aldattığını söyleyerek Ayşe'ye aşkını ilan etti. Ferit, Ayşe'ye aşıkken Hande'yle evlilik kararı aldığını ve bunun büyük hata olduğunu söyledi. Azade'nin, bu aşka anlam veremediğini söylemesi üzerine Ferit, bu aşkın nedenlerini bir bir sıraladı.

Ayşe'nin de kalbi Ferit'e ısındı

Ferit, eski dünürleri ile ailesinin olduğu kahvaltı masasında, Ayşe'yle gerçek karşılaşmalarını anlattı. Ferit, Ayşe'yle bir kazada tanıştıklarını açıkladı. O kazada bir sokak köpeğine çarptığını ifade eden Ferit, Ayşe'nin o köpeği kurtarmak için verdiği mücadeleye aşık olduğunu belirtti. Ayşe'nin kocaman bir ailesi olmasa da onun çok güçlü bir insan olduğunu söyleyen Ferit, onun tırnaklarıyla bugünlere geldiğini anlattı. Ferit, Ayşe'nin çalıştığı kafede yerleri paspasladığını anlattı. Temizlik yaparken bile mutlu olan Ayşe'nin, bu mutluluğuna aşık olduğunu söyledi.

Ferit, yolda arabanın bozulduğu günü de anlattı. Ayşe'nin arabadan çıkıp yağmurun keyfini çıkarmasını hayranlıkla izlediğini ve onun neşesine âşık olduğunu anlattı. Ayşe'nin güzel gözlerine, merhametine ve temizliğine dikkat çekerken onun Ferit Sancakzade'ye değil, sadece Ferit'e aşık olduğunu vurguladı. Ferit annesinden, Hande'ye ve onun ailesine daha fazla ümit vermemesini istedi. Daha sonra Ferit Ayşe'yi de alarak odalarına gitti.

Sancakzade ve Varoğlu ailelerinin kahvaltı masasını izlemek için tıklayın.