Seda Kırımlıoğlu, İnci rolüyle Kardeşlerim’e renk katıyor

2005 yılında katıldığı yarışmada dünyanın en güzel kızı seçilen Seda Kırımlıoğlu, Kardeşlerim dizisinde başarılı bir oyunculukla beğeni topluyor. İnci karakteriyle atv ekranlarına gelen oyuncu, varlıklı bir kadını canlandırıyor.

Seda Kırımlıoğlu, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı İnci rolüyle dikkatleri üzerine çekti. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de gösterdiği performansla büyük ilgi gören Kırımlıoğlu, diziye renk katan oyunculardan biri olarak gösteriliyor. Sosyal medyada performansından sıkça bahsedilen Kırımlıoğlu, varlıklı bir kadını canlandırıyor. Güzel ve bakımlı bir kadın olan İnci, iki çocuk annesi olarak ön plana çıkıyor.

İnci'yi ön plana çıkaran detaylardan bir diğeriyse Nebahat Atakul'un en yakın arkadaşı olması. İki güçlü kadının arkadaşlığı Kardeşlerim izleyicisinin dikkatini çekiyor.

Seda Kırımlıoğlu, uzun yıllar mankenlik ve sunuculuk yaptı

Adını ilk olarak Miss Tourism Turkey adlı yarışmada duyuran Seda Kırımlıoğlu, bu yarışmada Türkiye Güzeli seçildi. Mode of the Universe yarışması ile 2005 yılında dünyanın en güzel ikinci kızı seçilen Kırımlıoğlu, uzun yıllar mankenlik ve sunuculuk yaptı.

Yapımcılığı NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim'in kadrosuna katılmasıyla birlikte adından sıkça söz ettiren Seda Kırımlıoğlu, İnci karakteriyle dizide rol almaya devam ediyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Seda Kırımlıoğlu'nun diziye önemli bir katkı yaptığı görüşünde birleşiyor.

atv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim, her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşıyor. Usta oyuncuları ve genç isimleri bir araya getiren yapım, ikinci sezonunda da muhteşem bölümlerle atv ekranlarında olacak.