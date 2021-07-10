'Bir Zamanlar Çukurova'dan yeni rekor... İspanya'da reytingleri alt üst etti!

Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, ekranında yayınlandığı 3 sezon boyunca zirveden inmeyen ‘Bir Zamanlar Çukurova’ şimdi de İspanya’da reytinglerin zirvesine yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.

İspanya'da son 8 yılın reyting rekorunu kırdı!

'Bir Zamanlar Çukurova' yayın hayatına başladığı İspanya'da son sekiz yılın reyting rekorunu kırdı. 5 Temmuz Pazartesi akşamı Antena 3 kanalında ilk bölümüyle ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle karşılanan 'Bir Zamanlar Çukurova', son sekiz yılın rekorunu kırdı ve bu sürede yayına giren günlük diziler arasında en yüksek izlenme payına ulaştı. 'Bir Zamanlar Çukurova', elde ettiği 13.8 izlenme payı ile yayınlandığı Antena 3 kanalının reytinglerine de büyük bir sıçrama yaşattı. Dizi, ekran başındakilerin %51'i tarafından izlenerek toplam 1 milyon 274 bin kişiye ulaştı.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'nın bereketli topraklarında ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkı konu alan, göz alıcı prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla izleyiciyi kendine çeken ve zirvedeki yerini istikrarlı bir şekilde korumayı başaran 'Bir Zamanlar Çukurova' tüm dünyada beğeniyle takip edilerek rekor izlenmelere imza atıyor.Yayınlandığı her ülkede beğeni ile takip edilen dizi, bugüne dek 50'den fazla ülkeye ulaştı.

'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da atv ekranında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.