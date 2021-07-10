Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir?"sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Tamay Anık 30.000 TL değerindeki "Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir?" sorusunu açtırmayı başardı.



Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir?

a) Koyungüden

b) Keçisağan

c) Kuzuotlatan

d) Oğlakkorktan



Doğru cevap: Keçisağan

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.