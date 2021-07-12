Kalp Yarası oyuncuları performanslarıyla dikkat çekiyor

Kalp Yarası, atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenirken kadrodaki isimler de performanslarıyla beğeni topladı. Kalp Yarası oyuncu kadrosu, sosyal medyada çok konuşuldu.

İlk bölümleriyle atv ekranlarında fırtına gibi esen Kalp Yarası, oyuncularının uyumuyla da alkış aldı. Kalp Yarası oyuncuları arasındaki muhteşem uyum izleyicinin dikkatini çekti. Kalp Yarası dizisi oyuncuları ile ilgili sosyal medyada, "Sanki yıllardır birlikte oynuyorlar" yorumları yapıldı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Kalp Yarası ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de oyuncuların isimleri oldu. Kalp Yarası dizisi oyuncuları ve karakterleri şöyle;

Gökhan Alkan – Dizide, Ferit Sancakzade karakterine hayat veriyor. Antakya'nın köklü ailesi Sancakzadelerin küçük oğlu olan Ferit, atı Fırtına ile vakit geçirmekten hoşlanıyor. Ferit, Ayşe ile 6 aylık anlaşmalı bir evliliğe adım atarak hayatına farklı bir yön verdi.

Yağmur Tanrısevsin – Kalp Yarası dizisinde Ayşe Yılmaz olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'da baristalık ve köpek gezdiriciliği gibi işler yapan Ayşe, bir kazada tanıştığı Ferit'le yeni bir hayata adım attı.

Merve Çağıran – Kalp Yarası'nda, Hande Varoğlu olarak karşımıza çıkıyor. Çocukluğundan beri Ferit ile çok yakın bir ilişki sürdü. Evlilik günleri yaklaşırken yaşananlar onun da hayatını değiştirdi.

Toprak Can Adıgüzel – Seyisin oğlu olarak izleyicinin karşısına çıkan Yaman Öztürk, hırslı ve inatçı bir kişilik olarak dikkat çekiyor. Yaman'ın şimdiki hedefi ise "Yaman Bey" olabilmek.

Kalp Yarası ekibi içinde dikkat çeken diğer oyuncular ise şöyle;

Şenay Gürler – Azade Sancakzade

Mahir Günşiray – Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç – Zümrüt Varoğlu

Rıza Akın – Hüseyin Varoğlu

İnanç Konukçu – Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah – Müge Sancakzade

Kalp Yarası nerede çekiliyor?

atv'nin sevilen dizisinin çekimleri Hatay – Antakya'da yapılıyor. Kalp Yarası, Antakya'nın güzelliklerini sunmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Muhteşem bir tarihi dokuya sahip olan Antakya, Kalp Yarası ile bütünleşti. Kentin tarihi sokakları, atv ekranlarında bir kez daha büyük beğeniyle izlendi. Antakya'nın güzelliklerini ön plana çıkaran Kalp Yarası, bu yönüyle de izleyicilerden tebrik aldı.