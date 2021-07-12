Şahin, İpek için hazırladığı tutanağı değiştirdi! Baş Belası 4. Bölüm atv.com.tr’de

Yeni bölümüyle ekranlara gelen Baş Belası bir kez daha izleyicisini ekran başına kilitledi. atv ekranlarında yayınlanan Baş Belası 4. Bölüm Şahin Kara hakkında pek çok sırrı da gözler önüne serdi.

Baş Belası 4. Bölüm yine büyük bir heyecana sahne oldu. Yayınlandığı ilk günden bu yana atv ekranlarında yoğun ilgi gören Baş Belası'nın son bölümünde Şahin, İpek için hazırladığı tutanağı değiştirdi. İpek'in ekiple birlikte görevine devam etmesine olanak veren Şahin, iş arkadaşıyla kısa bir pazarlık yaptı. İpek'ten bir gün boyunca hiç konuşmamasını isteyen Şahin, buna olumlu yanıt alamadı. Şahin'in ikinci isteğiyse İpek'in gelecek ilk cinayete hiç karışmaması oldu. İpek bunu kabul etse de Şahin Başkomiser'in tutanağı daha önce değiştirdiğini fark edince hemen olay yerine gitti.

Şahin'in sır dolu geçmişi ortaya çıktı

Baş Belası son bölüm, Yaşar – Jale Erkuş cinayetinin etrafında döndü. Evlerinde ölü bulunan çiftle ilgili incelemeler yapan ekip, katili bulmak için büyük çaba harcadı. İpek, öldürülen kadının ayakkabısından yola çıkarak Şahin Kara'nın sır dolu geçmişini öğrendi. İpek'in bilgileri Umut'tan alması Şahin'i kızdırsa da ekibi sonuca götürdü.

Cinayet Büro ekibi ilk olarak cinayetin çiftle daha önce kavga eden mimar tarafından işlenmiş olduğunu düşünse de ayakkabı detayı onları doğru kişiye götürdü. Cinayeti işleyen kişi, mimarın bir çalışanıydı. Cinayeti işleme sebebiyse Baş Belası 4. Bölüm sonuna damga vurdu.

İpek ve Şahin arasındaki diyaloglar ise dikkat çekti. Şahin, Görkem'in çok iyi bir anneye sahip olduğunu söyledi. Umut ise Yener Amir'le aralarında geçenleri Şahin'e anlattı. Şahin'le aralarında bir sır daha kalmasını istemeyen Umut, Yener'in kendisinden casusluk yapmak istediğini başkomisere anlattı. Başkomiser Şahin, odadan çıkarak Yener'in yakasına yapıştı.

Yeni bölümü ile bir kez daha büyük beğeni toplayan Baş Belası son bölümü izlemek için tıklayabilirsiniz.

Baş Belası 5. Bölüm fragmanı için tıklayınız.

Baş Belası 5. Bölüm, 18 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.