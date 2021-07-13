atv, eski dizileri izleyiciyle buluşturuyor! Klasik atv dizileri atv.com.tr’de

Dizi atv’de izlenir sloganının hakkınını vererek en iyi yapımları izleyicisine sunan atv, nostalji yaşamak isteyenlere muhteşem bir fırsat sunuyor. Ekranların klasikleşmiş yerli dizileri full bölümleri ile atv.com.tr’de yayınlanıyor.

atv, "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır en iyi yerli dizileri evlere ulaştırıyor. Televizyon ekranlarında, hepsi birer klasik haline gelmiş atv dizileri şimdi atv.com.tr'de izleyicisiyle buluşuyor. atv.com.tr aracılığıyla internetin ulaştığı her yerde izlenebilen eski diziler, nostalji sevenlerin büyük ilgisini çekiyor. Üstelik eski atv dizileri tam bölümleriyle internete yükleniyor. İzleyiciye sadece sevdikleri dizinin keyfini sürmek kalıyor.

atv.com.tr'de herkese uygun dizi var

Herkese uygun atv dizileri sayesinde, izleyecek dizi aramak da tarihe karışıyor. Avrupa Yakası, Selena, Yahşi Cazibe, Alemin Kıralı gibi gülmekten kırıp geçiren dizilerin yanı sıra Asmalı Konak, Hercai, Sen Anlat Karadeniz, Karadayı, Aliye gibi dizilerle de büyük aşkları ve entrikaları izleyebilirsiniz.

Yayınlandıkları dönemlerde reyting rekorları kıran diziler bir kez daha izleyicilerle buluşurken atv'de yeni dizilerin de ardı arkası kesilmiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Kuruluş Osman gibi efsane olmuş diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu dizilerin yanına yepyeni yapımlar ekleyen atv, yine reyting listelerindeki yerini bırakmıyor.

Eski atv dizisi izlemek için atv.com.tr Klasik Diziler sayfasına tıklayabilirsiniz.