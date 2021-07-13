Ayşe, Hande’yi hapisten kurtardı! Kalp Yarası 3. Bölüm Pazartesi gününe damga vurdu

atv’nin yeni dizisi Kalp Yarası, bir kez daha reyting listesinin zirvesine oturdu. Tüm Kişiler’de birinci olan Kalp Yarası, sosyal medyada da çok konuşuldu. Kalp Yarası 3. Bölüm kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için atv.com.tr’de.

Kalp Yarası 3. Bölüm atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yeni bölümü ile ekranlara gelen Kalp Yarası, Total'de reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Ayşe ve Ferit arasındaki yakınlaşmalar bölüme damga vururken Azade, Ayşe ile uğraşmaktan vazgeçmedi. Azade Sancakzade, Ayşe'yi evden göndereceğine inandığı sırada bir kez daha yanıldığını anladı.

Hande hapse girmekten kurtuldu

Kalp Yarası 2. Bölüm sonunda yaşananlar ortalığı karıştırdı. Hande'nin silahından çıkan kurşun Ayşe'nin omzuna isabet etti. Ferit, Ayşe'yi hastaneye götürerek tedavisini yaptırdı. Bu sırada yaşananları öğrenen Adnan Bey, Hande'yi ihbar etti. Hande gözaltına alınırken Hüseyin – Zümrüt Varoğlu çifti yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içindeydi. Hande, Ayşe'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşananlar, Sancakzade ailesinin konağında da huzurları kaçırdı. Adnan Sancakzade ailesine Hande'yi şikayet edenin kendisi olduğunu açıkladı. Azade Sancakzade'yse buna sert tepki gösterdi. Eşinin kendisine yönelik sözleri üzerine sinirlenen Adnan Bey, "Seninle evlendiğim güne lanet olsun" diyerek masadan ayrıldı.

Tedavisinin ardından Ayşe konağa döndü. Zor günler Ayşe için devam etti. Azade, yüklü miktarlardaki çeklerle Ayşe'nin evi terk etmesini sağlamaya çalıştı. Azade'nin bu hamlesi gelininden karşılık görmedi. Aldığı çekleri yırtarak Azade'ye geri veren Ayşe, bu tür numaraların eskide kaldığını ifade etti. Azade ise o andan itibaren Ayşe'nin evin kurallarına uygun yaşaması gerektiğini vurguladı.

Azade Hanım, torunu Müge'yi kızdırdı

Azade Hanım'ın problem yaşadığı tek kişi Ayşe değildi. Sinan ve Leman'ın kızları Müge de Azade Hanım'dan payını aldı. Arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıkmak isteyen Müge, Azade'nin engeliyle karşılaştı. Sinan ise annesinin bu tavrından rahatsız oldu. Sinan, annesinin kendisine babalık yapma izni vermediğinden şikayet etti. Azade oğlunun sözleri karşısında duygulansa da geri adım atmadı.

Müge, daha sonra Ayşe ile birlikte pizza yedi. Hayatında ilk kez pizza yediğini söyleyen genç kız, Azade Hanım'ın odaya girmesiyle panik yaşadı. Azade, Ayşe'nin kurallara bağlı olmasını isteyerek saksısını kırdı. Ferit, anlaşmalı eşinin ağlamasına dayanamayarak sözleşmeyi iptal ettiğini söyledi. Ayşe'den özür dileyen Ferit, evlilik oyununu bitireceğini açıkladı. Ferit, ailesine de evliliklerinin bittiğini açıklarken Ayşe'den bir sürpriz geldi. Ayşe, "Ferit hep benim elimi tuttu. Gece ateşlendim yanımda oldu" diyerek kocasının yanında kalacağını ifade etti. Ayşe, savaşmaktan kaçmayacağını da sözlerine ekledi.

Yaman ve Ferit kardeş mi?

Kalp Yarası 3. Bölüm sonu ile birlikte en çok merak edilen konu Yaman'ın babası oldu. Seyisin ölümü, ardında büyük bir sırrı bıraktı. Seyisin Yaman'a yazdığı not dikkat çekti. Adnan, Yaman'ın gerçek babası mı sorusu son bölüme dair dikkat çeken anlardan bir tanesi oldu.

Kalp Yarası son bölümü ile yine büyük bir ilgiyle izlendi. Kalp Yarası 4. Bölüm fragmanı da ilgiyle takip edildi. Kalp Yarası 4. Bölüm, 19 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

Kalp Yarası son bölüm izlemek için tıklayın.

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