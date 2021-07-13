Harbiye Şelalesi, Kalp Yarası ile gündeme geldi! Ferit’ten Apollon – Daphne hikayesi

Pazartesi günleri atv ekranlarında zirveye oturan Kalp Yarası, Hatay’a dair sunduğu detaylarla da dikkat çekiyor. Ayşe ve Ferit, Hatay Harbiye Şelalesi kenarında Apollon ile Daphne hikayesi hakkında konuştu.

Kalp Yarası, sürükleyici hikayesinin yanı sıra Hatay'ın güzelliklerini yansıtmasıyla da büyük ilgi görüyor. İstanbul'dan Antakya'ya gelen Ayşe, Ferit ile birlikte Antakya'ya ait güzellikleri de keşfediyor. Ferit – Ayşe çifti bu kez Hatay'da Harbiye Şelalesi önünde koyu bir sohbete koyuldu. Muhteşem bir doğal güzelliğe sahip olan Harbiye Şelalesi, hikayesiyle de göz doldurdu. Ferit, aynı zamanda, Daphne Şelalesi olarak da bilinen bu doğal güzellik hakkında Ayşe'ye bilgiler verdi.

Ayşe, mitolojik hikayeyi Ferit'ten dinledi

Ferit, Ayşe'ye Apollon ve Daphne hikayesini anlattı. Ayşe, su sesinin güzelliğine kapıldı. Ferit ise bu sesin Daphne (Defne)'ye ait olduğunu ifade etti. Ferit, Apollon'dan kaçan Defne'nin hikayesinin kilit noktasında olduklarını söyledi. Apollon'un Defne'ye gerçekten aşık olduğunu vurgulayan Ferit, Defne'nin Apollon'dan kaçarken ağaca dönüştüğünü belirtti. Bu duruma Apollon'un çok üzüldüğünü söyleyen Ferit, onun defne ağacına sarıldığını ve Defne'nin kalp atışlarını duyduğunu anlattı. Bunun sonunda Defne'nin ağlamaya başladığını söyleyen Ferit, Defne'nin gözyaşlarının Harbiye Şelalesi'ne dönüştüğünü belirtti. Ferit, "Yani bunlar Defne'nin gözyaşları" dedi.

Apollon – Daphne hikayesi Kalp Yarası izleyicilerinin de dikkatini çekti. Harbiye Şelalesi arama motorlarında incelenirken bu mitoloji hikayesi de ilgi topladı.

Ayşe ve Ferit'in Daphne Şelalesi kıyısında konuştuğu Apollon – Daphne hikayesi için tıklayın.