'Kuruluş Osman' Endonezya ve Bosna Hersek'te izleyiciyle buluşacak!

Dünyada 37 ülkede yayında!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.

atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Kuruluş Osman, şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek'te da yayına girmeye hazırlanıyor. Endonezya'nın en popüler kanallarından NET TV'de yayınlanacak dizi, Bosna Hersek'te ise ülkenin en eski ve önemli kanalı Hayat TV'de seyirciyle buluşacak.

Kuruluş Osman' yüz milyonlarca izleyiciye ulaşıyor

Endonezya ve Bosna Hersek ile birlikte toplam 37 ülkede izleyiciyle buluşan 'Kuruluş Osman', yayınlandığı ülkelerde beğeniyle izlenirken reytingleri de alt üst ediyor.

Kuruluş Osman'ın tüm bölümlerini izlemek için tıklayın!