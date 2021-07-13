Pazartesinin en çok izleneni yine "Kalp Yarası" oldu!

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Ki��iler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,10 izlenme oranı ve %18,96 izlenme payı alarak birinci oldu. Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vururken, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ayşe'nin kararı herkesi şoke etti!

Ferit, Ayşe'yi hastaneye götürmek isterken karşısında Yaman'ı buldu. Yaman, Ferit'i durdurmayı denese de başaramadı. Yaman, Hande'yi yalnız bırakmazken, Ayşe'nin durumunu öğrenmek isteyen Hande büyük bir korkuyla hastaneye gitti ancak polisler tarafından gözaltına alındı.Hüseyin'in öfkesini Adnan'a kusması pahalıya mal oldu. Hande'yi ihbar eden Adnan oldu. Polislerin Hande'yi ifadesini almak üzere karakola götürmesi ile ortalık iyice karıştı. Ayşe, herkesi şaşırtarak Hande'den şikayetçi olmadı.Azade ortalık daha fazla karışmadan Antakya'dan gitmesi için Ayşe'ye para teklif etti. Zümrüt ise her şeyi bildiği için öfkesini Yaman'dan çıkardı. Yaman iyice hırslandı ve İhsan'ın karanlık işlerine dahil oldu.

Ayşe'nin kolay kolay gitmeyeceğini anlayan Azade, Ayşe'nin dolabını baştan aşağı değiştirdi. Genç kızın tüm kıyafetlerini çöpe atması Ayşe'nin bam teline dokundu ve Azade'ye tepkisi bu sefer daha sert oldu.Hüseyin'in ortaklığı bitirmesi beklenirken bir anda ortaklığa devam kararı alması şaşkınlık yarattı. Hüseyin, işle ilgili tüm yetkilerini Hande'ye devretti. Ne yaptıysa Ayşe'yi annesinden koruyamayan Ferit, daha fazla zarar görmemesi için anlaşmayı iptal edip Ayşe'nin İstanbul'a dönmesine karar verdi.

Babasının yoğun bakımda bile Ferit'i savunması Yaman'ı önemli bir eşiğe getirdi. Yaman öfkesi ve hıncı yüzünden babasının ölümüne seyirci kaldı.

Ferit ve Ayşe'nin ayrılık kararıyla istediğini elde eden Azade'nin sevinci fazla uzun sürmedi. Antakya'ya geldiğinden beri içinde bir şeylerin değiştiğinin farkında olan Ayşe, en son Ferit'in konuşmalarını duyunca elindeki bavulu bırakıp "Kocamı bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Bunu kabullenirseniz sevinirim, etmezseniz de sonuna kadar savaşmaya hazırım" diyerek konak halkını şoke etti.