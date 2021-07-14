Ayşe evliliğine sahip çıktı

Güçlü senaryosuyla atv ekranlarına gelen Kalp Yarası'nın, 3. Bölümü ilgiyle izlendi. Medeniyetlerin buluşma noktası olan Antakya’da geçen hikaye, görsel olarak da izleyicinin gözünü doldurdu.

Kalp Yarası 3.Bölüme Azade ile yeni gelini Ayşe arasındaki tartışmalar damga vurdu. 'Azade Sancakzade Anayasası'nın geçerli olduğu konakta yemek saatleri dışında Ayşe'nin sipariş ettiği pizza krize neden oldu. Azade Hanım'ın, Ayşe'ye annesinden kalan elbiseyi çöpe atması ve gelininin çok sevdiği saksı çiçeğini kırması da bardağı taşıran son damlaydı. Ferit, Ayşe'nin durumuna üzülerek aralarındaki anlaşmayı bozmak istedi. Ayşe ilk önce bu teklife olumlu bakarak eşyalarını topladı. Ayşe'yi durduransa yine Ferit'in sözleri oldu. Ferit, annesine bir kez daha 'Ayşe'yi sevdiğini' söyledi.

"Ferit, bana kimsesizliğimi unutturdu!"

Ferit'e göre Ayşe, huyları pek benzemese de dünyaya başka bir yerden bakan, Sancakzadelere hiç benzemeyen çok neşeli bir kızdır. Olumsuzluklara karşı hayatın yüzüne gülen Ayşe, Ferit'in de yüzünü güldürmektedir. Ama bazı gülüşler gözyaşlarını saklamak için olduğundan ötürü, Ferit, abisinin eşinin tavsiyesi üzerine, Ayşe'yi ezdirmeyecektir. Ayşe, her şeyi bedel ödeyerek hak etmiştir. Zorluklar onun karakterini şekillendirmiştir. Ayşe'yi hayata, insanlara ve her canlıya pozitif bakan bir yapıya dönüştürmüştür. İçinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen bir karakter olan Ayşe, aynı zamanda tutkulu bir hayvanseverdir. Onun motivasyonu ne olursa olsun kendi ayaklarının üzerinde durmak ve mutlu olmayı başarmaktır.

İstenmeyen gelin konumundaki Ayşe, hem başına gelenler hem de Azade Sancakzade'nin tavırları yüzünden konaktan ayrılma kararı alır. Ayşe'nin bu kararında Ferit'in "Hiçbir şeye mecbur olmadığı, isterse gidebileceğini" söylemesi etkili olmuştur. Azade Hanım'ın, zararın neresinden dönülse kar olduğunu söylemesi üzerine Ferit yuva kurmaktan vazgeçtiğini söyler. Ne Hande ile ne de başkası ile evlenmeyeceğini ifade ederek kendisinden ümitlerini kesmelerini ister. Onun için evlilik meselesi kapanmıştır.

Azade Hanım, evliliğin iki nedenden yapıldığını söyleyerek konuyu sevgiye getirir. Bunun üzerine Ferit, "Ayşe'yi sevmediğimi nereden çıkardın" diye sorar. Eşyalarını toplayıp konağı terk etmeye hazırlanan Ayşe anne oğul arasındaki konuşmaları duyar. Kimsesiz büyüdüğünü ve Azade Hanım'ın kastettiği aile görgüsünden mahrum olduğunu söyleyen Ayşe, Ferit'in kendisine kimsesizliğini unutturduğunu söyler. Ayşe, "Hasta olmayayım diye saçlarımı kuruttu. Hep elimi tutup yanımda oldu. Ateşler içinde yanarken iyileşmem için elinden geleni yaptı. Çılgın tavırlarıma rağmen beni hiç yargılamadı. Bunların kıymetini bilmek istiyorum" diyerek Ferit'in elini tutar. Ferit Sancakzade'ye karısı olarak bir söz verdiğini ve kocasını bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğini ilan eder.