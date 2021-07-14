Baş Belası oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekti

atv, Baş Belası ile yaz ekranına muhteşem bir giriş yaptı. Sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olan Baş Belası, farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Baş Belası izleyicileri, Psikolog İpek Gümüşçü ile Başkomiser Şahin Kara'nın yollarının kesişmesiyle gelişen olayları çok sevdi. Baş Belası oyuncu kadrosu ile beğeni topladı.
İrem Helvacıoğlu – İpek Gümüşçü karakterini canlandırıyor. Psikoloji mezunu olan İpek, eşi Kadir Gümüşçü ile birlikte yaşadığı mutlu hayat bir anda tepetaklak olunca farklı bir yola giriyor. Cinayet Büro'da psikolog olarak çalışmaya başlayan İpek Gümüşçü, polisiyelere olan merakı nedeniyle cinayetlerle de yakından ilgilenmek istiyor.
Seçkin Özdemir – Şahin Kara olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. İpek'le yıldızı pek karışmayan Cinayet Büro Başkomiseri Şahin Kara, işine karışılmasından pek hoşlanmıyor. Az konuşan Şahin, bu konuda İpek'le anlaşamıyor. Bir şebekenin peşinde olan Şahin, bu yolda korkusuz bir şekilde ilerliyor.
Dilara Aksüyek – İpek'in en yakın arkadaşı Nazlı Tüzün karakterine can veriyor. Sosyetik bir kadın olan Nazlı, tez canlı olmasıyla dikkat çekiyor. Eşi Birol'la boşanma aşamasında olan Nazlı, sürekli yeni planlar kurarak kocasının gardını düşürmeye çalışıyor.
Neşe Baykent – Karakterinin tam adı Perihan Aydoğan olsa da kendisine herkes Peri diyor. Gururlu ve mağrur bir kadın olan Peri, İpek'in annesi olmasının yanı sıra Nazlı'nın da kraliçesi. Nazlı, hayranlık duyduğu Peri'nin cemiyetin kraliçesi olduğunu söylüyor.
Bülent Düzgünoğlu – Mehmet Yağcı, Cinayet Büro'nun amiri ve Şahin'in en büyük koruyucusu olarak dikkat çekiyor. Oldukça babacan bir kişi olan Mehmet Amir, İpek ve Şahin'in iyi bir ikili olduğunu düşünüyor.
Taner Rumeli – Yener Yılmaz
Yılmaz Kunt – Doruk Akkaya
Buse Buçe Kahraman – Nermin Kuşçu
Mert Yavuzcan – Birol Tüzün
Ergül Miray Şahin – Betül Gülmez
Özgür Cem Tuğluk – Umut Ertek
Eyüp Mert İlkıs – Görkem Gümüşçü
Baş Belası, her Pazar yeni bölümleriyle atv ekranlarına gelmeye devam ediyor. Her hafta yeni cinayetleri çözen ekip, bir yandan da "şebeke" konusunu çözmeye çalışıyor.
Baş Belası son bölüm izle linkinden dizinin bölümlerine ulaşabilirsiniz.