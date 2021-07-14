Baş Belası oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekti

atv ekranlarının yeni dizisi Baş Belası'na olan ilgi her geçen gün artıyor. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in paylaştığı Baş Belası'nın oyuncu kadrosu hangi isimlerden oluşuyor?

atv, Baş Belası ile yaz ekranına muhteşem bir giriş yaptı. Sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olan Baş Belası, farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Baş Belası izleyicileri, Psikolog İpek Gümüşçü ile Başkomiser Şahin Kara'nın yollarının kesişmesiyle gelişen olayları çok sevdi. Baş Belası oyuncu kadrosu ile beğeni topladı.

Baş Belası oyuncuları ve karakterleri

İrem Helvacıoğlu – İpek Gümüşçü karakterini canlandırıyor. Psikoloji mezunu olan İpek, eşi Kadir Gümüşçü ile birlikte yaşadığı mutlu hayat bir anda tepetaklak olunca farklı bir yola giriyor. Cinayet Büro'da psikolog olarak çalışmaya başlayan İpek Gümüşçü, polisiyelere olan merakı nedeniyle cinayetlerle de yakından ilgilenmek istiyor.

Seçkin Özdemir – Şahin Kara olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. İpek'le yıldızı pek karışmayan Cinayet Büro Başkomiseri Şahin Kara, işine karışılmasından pek hoşlanmıyor. Az konuşan Şahin, bu konuda İpek'le anlaşamıyor. Bir şebekenin peşinde olan Şahin, bu yolda korkusuz bir şekilde ilerliyor.

Dilara Aksüyek – İpek'in en yakın arkadaşı Nazlı Tüzün karakterine can veriyor. Sosyetik bir kadın olan Nazlı, tez canlı olmasıyla dikkat çekiyor. Eşi Birol'la boşanma aşamasında olan Nazlı, sürekli yeni planlar kurarak kocasının gardını düşürmeye çalışıyor.

Neşe Baykent – Karakterinin tam adı Perihan Aydoğan olsa da kendisine herkes Peri diyor. Gururlu ve mağrur bir kadın olan Peri, İpek'in annesi olmasının yanı sıra Nazlı'nın da kraliçesi. Nazlı, hayranlık duyduğu Peri'nin cemiyetin kraliçesi olduğunu söylüyor.

Bülent Düzgünoğlu – Mehmet Yağcı, Cinayet Büro'nun amiri ve Şahin'in en büyük koruyucusu olarak dikkat çekiyor. Oldukça babacan bir kişi olan Mehmet Amir, İpek ve Şahin'in iyi bir ikili olduğunu düşünüyor.

Baş Belası ekibi içinde dikkat çeken diğer oyuncular ve karakterleri ise şöyle;

Taner Rumeli – Yener Yılmaz

Yılmaz Kunt – Doruk Akkaya

Buse Buçe Kahraman – Nermin Kuşçu

Mert Yavuzcan – Birol Tüzün

Ergül Miray Şahin – Betül Gülmez

Özgür Cem Tuğluk – Umut Ertek

Eyüp Mert İlkıs – Görkem Gümüşçü

Baş Belası, her Pazar yeni bölümleriyle atv ekranlarına gelmeye devam ediyor. Her hafta yeni cinayetleri çözen ekip, bir yandan da "şebeke" konusunu çözmeye çalışıyor.

Baş Belası son bölüm izle linkinden dizinin bölümlerine ulaşabilirsiniz.