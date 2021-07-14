Kardeşlerim oyuncuları sezon finalinden sonra da gündemde!

atv’nin reyting listelerinin zirvesinden düşmeyen dizisi Kardeşlerim, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Dizinin hayranları, sevdikleri oyuncular için hashtag kullanarak onlara destek veriyor.

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, sezon finalinden sonra da en çok takip edilen dizilerden biri oldu. Geçmiş bölümler ve sahneler dijital platformlarda sıkça izlenirken sosyal medyada da Kardeşlerim dizisi hakkındaki olumlu yorumlar devam ediyor. İzleyiciler sosyal medyada, Kardeşlerim oyuncuları ile ilgili yorumlarını sürdürüyor.

Kardeşlerim dizisinde rol alan tecrübeli ve genç oyuncular yakaladıkları uyumla alkış alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimler? Hangi oyuncu, hangi karaktere hayat veriyor?

Kardeşlerim kadrosu şöyle;

Celil Nalçakan – 42 yaşındaki Akif Atakul karakterini canlandırıyor. Kendi çıkarlarını her zaman en önde tutan Akif, şeytan tüylü bir adam olarak da dikkat çekiyor.

Halit Özgür Sarı – 19 yaşında genç bir delikanlı olan Kadir, anne ve babalarının ölümünün ardından kardeşlerine sahip çıkan bir ağabey. Kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmek için elinden geleni yapıyor.

Yiğit Koçak – Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için elinden gelen her şeyi yapan bir diğer kardeş. Duygusal ve hırslı bir yapıya sahip.

Su Burcu Yazgı Coşkun – Asiye, derslerine sımsıkı sarılan çalışkan bir kız. Anaç yapısıyla da kardeşlerine yardımcı olan Asiye, güçlü karakter yapısıyla yaşadıklarının üstesinden gelmeye çalışıyor.

Aylin Akpınar – En küçük kardeş olan Emel, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmıyor. Anne ve babasının özlemini ise hep kalbinde hissediyor.

Fadik Sevin Atasoy – Şengül Eren karakteriyle dört kardeşin yengesi olarak karşımıza çıkıyor. Fırsatlardan istifade etmeyi gayet iyi biliyor.

Cüneyt Mete – Dört kardeşin amcası olan Orhan Eren, eşi Şengül'ün aksine daha çok merhametiyle hareket eden bir adam. Yeğenlerine kol kanat gerebilmek için elinden geleni yapıyor.

Ahu Yağtu – Suzan Manyaslı, geçmişin karanlık sırlarıyla boğuşmak zorunda olan genç ve güzel bir kadın olarak dikkat çekiyor.

Simge Selçuk – 40 yaşındaki Nebahat Atakul, güzel ve bakımlı bir kadın. Kurduğu mutlu aile tablosunun sağlam kalmasına özen gösteriyor.

Diğer, Kardeşlerim oyuncuları ise şöyle;

Onur Seyit Yara – Doruk Atakul

Gözde Türker – Harika Manyaslı

Cihan Şimşek – Oğulcan Eren

Damlasu İkizoğlu – Melisa Atakul

Melis Minkari – Aybike Eren

Her bölümüyle büyük beğeni toplayan ve sosyal medyada trend listelerine giren Kardeşlerim, önümüzdeki sezonda da atv ekranlarında olacak.