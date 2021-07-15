Baş Belası 5. Bölüm 18 Temmuz Pazar akşamı atv’de

Baş Belası yeni bölümü ile yine eğlence ve macerayı bir araya getiriyor. Baş Belası, 18 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00’de atv’de!

atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 5. Bölümü ile geliyor. İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi yine muhteşem bir bölümle ekranlarda olacak. Şahin Kara'nın başkomiser olduğu ekibe dahil olan İpek, yeni cinayeti çözerken de sık sık atışıyor. Macera ve eğlenceyi bir arada sunan dizi, Pazar akşamlarına büyük renk katıyor.

Şahin Kara, binicilik yeteneğiyle şaşırtıyor

Baş Belası yeni bölümü, Şahin Kara'nın binicilik yeteneğini gösteriyor. Kovalamacanın eksik olmadığı dizinin bu bölümünde Şahin, kendisinden kaçan şüphelileri at binerek kovalıyor. Bir at çiftliğinde işlenen cinayeti çözmek isteyen Şahin, heyecan yüklü bir kovalamacayla şüphelileri durdurmak istiyor.

Baş Belası 4. Bölüm sonunda yaşanan gerilimin sonuçları da merakla bekleniyor. Şahin ile Yener arasında yaşananların ardından Şahin'e yönelik nasıl bir karar çıkacağı sırrını koruyor. İpek Gümüşçü ise Şahin'i bu zorlu günlerinde yalnız bırakmıyor. İpek ve Şahin arasındaki atışmalar bu bölümde de devam ediyor.

Emniyet, Başkomiser Şahin Kara için nasıl bir karar verecek?

Şahin, at çiftliğinde işlenen cinayeti çözebilecek mi?

İpek, Şahin hakkında merak ettiklerini öğrenebilecek mi?

Tüm bu sorular yeni bölümde yanıt beklerken Baş Belası 4. Bölüm, yeniden izlemek isteyenler ve kaçıranlar için atv.com.tr'de.