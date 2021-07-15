Başkomiser Şahin, suçluları at üstünde kovaladı

Sevilen dizi Baş Belası, 18 Temmuz Pazar akşamı yeni bölümüyle atv ekranlarında.

atv'nin sevilen dizisi 'Baş Belası', pazar akşamının vazgeçilmez dizisi haline geldi. Dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde başkomiser Şahin binicilik yeteneği ile herkesi şaşırtacak.

Maceranın ve eğlencenin hız kesmediği dizide, Şahin cinayet büroya gelen yeni bir dava için çalışırken kendini heyecan yüklü bir kovalamacanın içinde buluyor. Bir at çiftliğinde işlenen cinayeti soruşturan Şahin, soruşturma sırasında şüphelinin paniğe kapılıp kaçmasıyla çiftlikteki atlardan birine binerek şüphelinin peşine düşüyor!

Emniyetin başkomiser için vereceği karar bekleniyor

Yeni bölümde Şahin ve Yener arasındaki kavganın ardından emniyetin Şahin başkomiser hakkındaki kararı merakla bekleniyor. Bu zorlu süreçte İpek, Şahin'i bir an olsun yalnız bırakmıyor. Birlikte çalışmak zorunda kalan ikili her zaman olduğu gibi bu olayda da atışmaktan geri duramıyor.

'Baş Belası' eğlence ve macerayı bir araya getiren beşinci bölümüyle 18 Temmuz Pazar akşamı atv'de!