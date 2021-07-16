Bayramda sinema keyfi sürüyor! Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit atv’de

Efsane film serisinin dördüncüsü 22 Temmuz’da atv’de. Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit, aksiyon dolu sahneleriyle sinema keyfini eve taşıyor.

Kurban Bayramı'nda sinema keyfi Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmiyle devam ediyor. atv'nin bayram ekranı Siyah Giyen Adamlar serisinin son filmiyle renkleniyor. Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit, 22 Temmuz Perşembe akşamı TV'de ilk kez atv ekranlarına geliyor.

İlk kez 1997 yılında yayınlanan filmle hayatımıza giren Siyah Giyen Adamlar serisi, 2019 yılının ortalarında dördüncü projeye imza attı. Felix Gary Gray'in yönettiği serinin dördüncü filminde başrolleri Tessa Thompson, Chris Hemsworth ve Liam Neeson paylaştı. Bilimkurgu ve aksiyon türündeki film, görselliğiyle dikkat çekiyor.

Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

Siyah Giyen Adamlar serisinin dördüncü filminde ekip, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışıyor. Dünyayı tehdit eden köstebeği ortaya çıkarmak için kurulan takım mücadele veriyor. Siyah Giyen Adamlar genişlese de dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü adamlar da artıyor. Ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M, dünyayı istila eden uzaylılara karşı birlikte hareket ediyor. Dünyayı istiladan kurtulmak isteyen ikili zorlu bir mücadelenin içine giriyor.

Efsane bir serinin son filmi olarak dünyada beğeniyle izlenen yapım, TV'de ilk kez atv'de yayınlanıyor. Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit, bayramın üçüncü günü saat 20.00'de atv'de.