Sinema şöleninde ikinci perde! Ralph ve İnternet 21 Temmuz’da Tv’de ilk kez atv’de

Birbirinden heyecanlı dizilerle reyting rekorları kıran atv, bayram ekranında tam bir sinema şölenine imza atıyor. Ralph ve İnternet, Kurban Bayramı’nın ikinci günü atv ekranlarına geliyor.

atv'nin bayram ekranı muhteşem bir animasyon filmiyle renkleniyor. 2019 yılının başında sinemaseverlerle buluşan Ralp ve İnternet, 21 Temmuz akşamı TV'de ilk kez atv ekranlarına geliyor. Phil Johnston ve Rich Moore yönetmenliğinde muhteşem bir görsel şölen yaşatan animasyon filmi, eğlence ve macerayı bir arada sunuyor. Orijinal adı, Ralph Breaks the Internet olan film, keyifli vakit geçirmenin en iyi yolunu sunuyor.

Ralph ve İnternet müzikleriyle dikkat çekiyor

En iyi animasyon filmleri arasında gösterilen Ralph ve İnternet, müzikleriyle de ön plana çıkıyor. Sarah Silverman ve Gal Gadot'un seslendirdiği A Place Called Slaughter Race ile birlikte Imagine Dragons'un sesinden dinlediğimiz Zero, filmi ön plana çıkarıyor.

İzleyicilere kesintisiz bir heyecan sunan Ralph ve İnternet, ekran başında ailece vakit geçirmek isteyenler için keyifli anlar vadediyor. Ralph ve İnternet, aksiyon ve komedi dolu sahnelerinin yanında duygusal anlarıyla da dikkat çekiyor.

Ralph ve İnternet filminin konusu ne?

Sugar Rush isimli oyun büyük bir tehlike altındadır. Ralph ve Vanellope, Sugar Rush oyununu kurtarmak için büyük bir maceraya atılır. İnternet dünyasında yollarını bulmaya çalışan ikili, burada ilginç karakterle karşılaşır. Ralp ve Vanellope, popüler "BuzzTube" sitesinin baş algoritması Yesss adlı kullanıcıyla da bir araya gelir. Eski düşman, yeni dost olan Ralp ve Vanellope Sugar Rush oyununu kurtarmak için gerekli olan parçayı bulabilecek midir?

Ralph ve Vanellope'nin bu heyecan dolu arayışına ortak olmak isteyenler 21 Temmuz Çarşamba akşamı atv'de buluşuyor. Ralph ve İnternet, bayramın ikinci günü TV'de ilk kez atv'de.