Sinema şöleninin ilk halkası: Mary Poppins Dönüyor

Fantastik müzikal türünün en eğlenceli örneklerinden olan Mary Poppins Dönüyor, 20 Temmuz Salı akşamı TV’de ilk kez atv’de. Mary Poppins karakterine Emily Blunt hayat verirken filmin yönetmenliğini Rob Marshall üstleniyor.

atv'de bayram boyunca sinema şöleni yaşanıyor. Sezon boyunca muhteşem dizileri ve programlarıyla reyting rekorları kıran atv, bayramda dünya sinemasının en iyi filmlerini evlerinize ulaştırıyor. Bayram ekranında TV'de ilk kez yayınlanacak olan muhteşem filmlerden ilki Mary Poppins Dönüyor olacak. Mary Poppins Dönüyor, 20 Temmuz Salı akşamı atv ekranlarına geliyor.

2018 yılının son günlerinde beyazperdeyle buluşan Mary Poppins Dönüyor, P.L. Travers'ın aynı adlı klasikleşmiş çocuk edebiyatı serisinden uyarlandı. Rob Marshall'ın yönettiği filmde Mary Poppins'e Emily Blunt hayat veriyor. Altın Küre Ödüllü Emily Blunt'a, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer gibi isimler eşlik ediyor. Fantastik müzikal türündeki film, ailece sinema şölenine katılmak isteyenlere muhteşem bir fırsat sunuyor.

Mary Poppins Dönüyor filminin konusu ne?

4 dalda Oscar adayı olan Mary Poppins Dönüyor filminin konusu da oldukça dikkat çekici. Film, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. Mary Poppins, kendi büyüttüğü Michale Banks'e yardımcı olmak için tekrar Banks ailesinin yanına döner. Sihirli bir şekilde bir kez daha Banks ailesinin içine giren Sihirli Dadı, onlara yardımcı olmak ister. Poppins, sihir becerilerini kullanarak ailedeki mutluluk ve merak hissini yeniden uyandırmaya çalışır. Poppins'in çılgın ve renkli kuzeni Topsy ile birlikte eğlenceli karakterler de bu yolda dadının en büyük yardımcıları olur.

Mary Poppins karakteriyle beyazperdede ilgi odağı olan Emily Blunt, Mary Poppins Dönüyor filmiyle ilgili olarak "Kesinlikle hayatımın bir dönemini tanımlayan bir deneyim ve öyle kalacak. Böyle birini oynamak, böyle bir ekiple çalışmak ve böyle bir işin üretilmesi o kadar benzersiz ki, benim için her daim özel ve kıymetli olacak" sözlerini kullanmıştı.

Kurban Bayramı'nda ekrana büyük bir renk katacak olan Mary Poppins Dönüyor filmi, bayramın birinci günü TV'de ilk kez atv'de.