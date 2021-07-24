30.000 TL değerindeki soru...

3500'den fazla senaryo üzerinde yapılan bir araştırmada Hollywood filmlerinde en fazla küfredenler listesinde en üst sıralarda yer alan bu isimlerden hangisi diğerlerinden daha fazla küfretmiştir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner'deki "3500'den fazla senaryo üzerinde yapılan bir araştırmada Hollywood filmlerinde en fazla küfredenler listesinde en üst sıralarda yer alan bu isimlerden hangisi diğerlerinden daha fazla küfretmiştir?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "3500'den fazla senaryo üzerinde yapılan bir araştırmada Hollywood filmlerinde en fazla küfredenler listesinde en üst sıralarda yer alan bu isimlerden hangisi diğerlerinden daha fazla küfretmiştir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Tahsin Apaydın 30.000 TL değerindeki "3500'den fazla senaryo üzerinde yapılan bir araştırmada Hollywood filmlerinde en fazla küfredenler listesinde en üst sıralarda yer alan bu isimlerden hangisi diğerlerinden daha fazla küfretmiştir?" sorusunu açtırmayı başardı.



3500'den fazla senaryo üzerinde yapılan bir araştırmada Hollywood filmlerinde en fazla küfredenler listesinde en üst sıralarda yer alan bu isimlerden hangisi diğerlerinden daha fazla küfretmiştir?



A) Leonardo DiCaprio

B) Adam Sandler

C) Samuel L. Jackson

D) Al Pacino



Doğru cevap: A) Leonardo DiCaprio

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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