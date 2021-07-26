Baş Belası dizisi, tecavüz mağduru kadınlara destek verdi

Baş Belası yeni bölümü toplumsal bir konuya dikkat çekti. Esrarengiz cinayetlerin ardından tam bir dram çıktı.

Baş Belası dizisi, tecavüz mağduru kadınlara destek olduBaş Belası 6. Bölümü ile bir kez daha izleyiciden tam not aldı. Ana hikayesinin yanında her hafta yeni bir cinayet öyküsüne değinen dizi, bu hafta da seyirciyi şaşırtan bir olayla ekranlara geldi. Bir mahallede işlenen esrarengiz cinayetleri konu edinen bölüm, olayların çözülmesiyle sonuçlandı. İşlenen cinayetlerin ardından bir aile dramı çıktı.

Mahallede işlenen cinayetlerin ardından olayı çözmeye çalışan ekip, sonuca ulaşmakta zorlandı. İpek'in de yardımıyla olayı çözmeye çalışan cinayet büro ekibi, katili suçüstü yakalamayı başardı. Cinayetlerin genç bir kız tarafından işlenmesi şaşırtsa da işin altında yatan gerçek dikkat çekti.

Katil, Feride isimli genç kız çıktı

Esnafları öldüren Feride, yaptıklarından pişman olmadığını söyledi. Annesinin tecavüze uğradığını söyleyen genç kız, bu olayın ardından yaşananlardan mahalleliyi sorumlu tuttu. Tecavüz olayının ardından mahallede yaşayanların kendilerine sırt çevirdiğini ifade eden Feride, çaldıkları her kapının yüzlerine kapandığını anlattı. Olayın ardından annesinin bileklerini keserek intihar ettiğini anlatan genç kız gözyaşı döktü. Feride'nin mahalle takımında futbol oynayan ağabeyinin de üç aydır hapiste olduğu öğrenildi.

İpek ise duyduklarının ardından bir kez daha mahalle kahvesinin yolunu tuttu. Burada mahallede yaşayanlara yönelik sert sözler kullanan İpek, herkesin aynayı kendisine tutmasını istedi. Psikolog İpek Gümüşçü, ailenin yaşadıklarında mahalle halkının payı olduğunu vurguladı. Duydukları karşısında düşüncelere dalan mahalle halkı ise İpek'in sözlerine hak verdi.

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