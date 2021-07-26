Kalp Yarası 4. Bölüm 26 Temmuz’da atv’de! Yeni bölüm fragmanı atv.com.tr’de

Kalp Yarası her bölümüyle ilgileri üzerine çekmeye devam ederken dizinin yeni bölümü de iddialı geliyor. Kalp Yarası yeni bölüm, sürpriz dolu anlarıyla atv’de.

Kalp Yarası 4. Bölüm Fragmanı yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi çekti. Dizinin atv ekranlarında yayınlanacak yeni bölümü merakla beklenirken Kalp Yarası izleyicilerini yeni sürprizler bekliyor. Kalp Yarası oyuncu kadrosuna kim dahil oluyor? Kalp Yarası yeni bölümde Hatay'a gelen davetsiz misafir kim? Her bölümde artan heyecanıyla izleyiciyi televizyon başına kilitleyen Kalp Yarası, 4. Bölümü ile 26 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

Kalp Yarası'nda Baha zor günler geçiriyor. Baha'nın Ayşe'yi kurtarmak isterken yaraladığı gencin ölüm haber gelir. Gencin ölümüyle birlikte Baha'nın hapis cezası katlanır. Yaşadıkları nedeniyle zor günler geçiren Baha, Ayşe'nin evlendiğini öğrenince büyük bir şok yaşar.

Ayşe'nin Ferit'e olan duyguları yoğunlaşıyor

Ayşe ise Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşar. Ayşe diğer yandan, Ferit'e olan duygularının yoğunlaştığını fark eder. Ayşe'nin hisleri yoğunlaşsa da Ferit'in hala Hande'ye karşı hisleri olduğunu düşünür. Bu sırada Hatay'a gelen davetsiz misafir, konağın altını üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman ise kendine yeni bir yol çizer. Hande'nin sürekli hor gördüğü Yaman için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande, Ayşe ile ilgili önemli bir bilgiye sahip olur. Hande tehlikeli bir oyuna girişerek dengeleri değiştirmek ister.

Kalp Yarası kadrosu ile dikkatleri üzerine çekerken ünlü oyuncu Serenay Aktaş diziye konuk oyuncu olarak katılıyor. Ebru rolüyle kamera önüne geçecek olan oyuncu Sinan Sancakzade'nin gençlik aşkı olarak dikkat çekiyor.

Kalp Yarası 4. Bölüm yine muhteşem bir bölümle atv ekranlarında olacak. Kalp Yarası atv.com.tr'de de aynı anda izleyicisiyle buluşacak.

Kalp Yarası Son Bölüm izle linkinden eski bölümlere ulaşabilrsiniz.