'Şebeke'nin intikamı ağır oldu: İpek kaçırıldı, Şahin tuzağa düştü

atv'nin sevilen dizisi 'Baş Belası' dün akşam ekrana gelen altıncı bölümüyle yine büyük ilgi gördü.

Başkomiser Şahin, soruşturma bitene kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıkladı ve ekibini toplayıp "Cinayet büro size emanet" dedikten sonra emniyetten ayrıldı. Şahin'in peşinden giden İpek, onu vazgeçirmeyi başaramadı.

Şahin'in başını derde sokacağını düşünen Mehmet Amir, İpek'le konuşarak Şahin'in tek başına 'Şebeke'nin peşine düşmesinden endişelendiğini söyledi. Şahin'in emniyetten ayrılmasından kendisini sorumlu tutan İpek, onu korumak için bir şeyler yapması gerektiğine karar verdi.

İpek, Sıla'ya yakalandı

Bu sırada bir mahalle berberinin cinayete kurban gitmesi üzerine cinayet büro soruşturmaya başladı. Mehmet Amir, İpek'in evine yapılan saldırıyı öne sürerek Şahin'den İpek'e silah eğitimi vermesini istedi. Bu sayede Şahin'i göz önünde tutmayı planladı. İpek ise kayıp anahtarı aramak için gizlice Şahin'in evine girdi. Bu sırada Sıla'nın eve gelmesi ile İpek zor durumda kaldı. Gizlice evden çıkmaya çalışırken Sıla'ya yakalanan İpek, Şahin'in iş arkadaşı olduğunu söyledi ancak Sıla, İpek'in Şahin'in kız arkadaşı olduğunu düşündü.

Mahallede işlenen ikinci cinayetin ardından soruşturma genişletildi. Bu kez mahallenin bakkalının öldürülmesi cinayetlerin bağlantılı olduğunu düşündürürken, ekip şüpheli davranışlar sergileyen berberin çırağını gözaltına aldı ancak İpek ve Doruk'un yaptığı sorguda çırağın suçsuz olduğu anlaşıldı.

Mehmet Amir'in emriyle İpek'i poligona çağırıp silah eğitimi veren Şahin, ısrarla tatilde olduğunu ve kafa dinlediğini söylese de İpek, Şahin'in bir şeyler planladığını anladı. Bu sırada mahallede işlenen üçüncü cinayet ortalığı karıştırdı. İpek ekiple birlikte olay yerine giderek mahalle sakinleri ile konuştu ve cinayetlerin geçmişte yaşanan bir intihar hadisesi ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan yeni bulgularla ekip mahalleyi ablukaya aldı. Doruk ve Nermin'in çabası ile katil bir cinayet daha işlemek üzereyken suçüstü yakalandı. Katil zanlısı Feride'nin emniyetteki sorgusu İpek'in teorisini doğruladı ve olayın ardından dramatik bir hikaye çıktı.

Şahin şebekenin peşini bırakmıyor

Diğer yanda Şahin, 'Şebeke'ye ulaşmak için kurduğu planı uygulamaya koydu. Kadir'in ikizini göz hapsine alan Şahin, 'Şebeke'nin anahtarı teslim alacağı buluşma noktasına pusu kurdu. Şahin'in tehlikede olduğunu düşünen İpek, telefonunun konum bilgisine ulaşarak Şahin'i bulmaya gitti ancak başarılı olamadı. Şahin, İpek'e bir not bırakıp ayrılmıştı. Hayal kırıklığı yaşayan İpek, Şahin'i bulmak için ne yapacağını düşünürken, gizemli bir adam tarafından kaçırıldı.

Diğer tarafta, değiş tokuşun yapılmasının ardından anahtarı Kadir'in ikizinden teslim alan motorcunun peşine takılan Şahin de tuzağa düştü. Otomobiline ateş açılan Şahin, yaralandı.

'Baş Belası', atv ekranında pazar akşamlarına damga vurmaya devam edecek.