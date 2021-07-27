Bu sahneler ateş ediyor! Baş Belası'nda İpek silah eğitimi alıyor

Yapımını ARC film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı 'Baş Belası' 6. bölümü ile atv ekranlarındaydı. Her hafta ayrı bir cinayeti çözen dizi bu bölüm, #BırakmamSeniOrtak etiketiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Psikolog İpek, evlerine giren gizemli kişinin ardından, Mehmet amirin de emriyle kendini savunmasını öğrenecektir. Görevden kısa süreliğine el çektirilen Şahin Başkomiser, İpek'e poligonda silah kullanmayı öğretir. Topuklularıyla ateş etmeye çalışan İpek hedefi ıskalar. Şahin'in tavsiyesi ve desteğiyle atış yapmayı öğrenecektir.

Şahin ile İpek poligonda

Şahin, Mehmet Amir'in emriyle İpek'i poligona çağırıp silah eğitimi vermek ister. Kendi iletişim becerilerine güvenen İpek, silah kullanmayı başta öğrenmek istemez. Şahin onu bir şekilde ikna eder. İpek'in yarı polis sayıldığını, evine silahlı biri girdiğinde iletişim becerisinin işe yaramayacağını söyler. Silahı evde bir kasaya koyarak kendini güvene almasını ister. İpek silah kullanmayı öğrenirken topukluları ayağındadır. Topukluları ile sağlam duramadığı için vücut dengesini de sağlayamaz. Hedefi vuramadığı için, Şahin İpek'e ayakkabılarını çıkarttırır. Böylelikle, her detayı ile ateş eden sahneler ortaya çıkar…