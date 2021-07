Fındıkkıran ve Dört Diyar 29 Temmuz Perşembe akşamı atv’de

atv ekranlarında film keyfi Fındıkkıran ve Dört Diyar ile devam ediyor. Clara’nın maceralarına ortak olmak isteyenler 29 Temmuz akşamı atv ekranlarında buluşuyor

atv'de sinema şöleni devam ediyor. Dizileriyle fark yaratan atv, sinema kuşağıyla da göz kamaştırıyor. Birbirinden iddialı yapımlar, televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ilgiyi üzerine çeken Fındıkkıran ve Dört Diyar, TV'de ilk kez atv ekranlarına geliyor. Orijinal ismi The Nutcracker and the Four Realms olan Fındıkkıran ve Dört Diyar 29 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de.

Lasse Hallstörm ve Joe Johnston yönetmenliğinde muhteşem bir görsellik sunan filmin başrollerini Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren ve Morgan Freeman paylaşıyor. Fantastik bir aile filmi olarak dikkat çeken Fındıkkıran ve Dört Diyar, E.T.A Hoffmann'ın klasik masalından etkilendi.

Clara, esrarengiz bir şekilde kaybolan anahtarı arıyor

Fındıkkıran ve Dört Diyar'da genç Clara, istediği anahtarı bulabilmek için büyük bir maceraya atılıyor. Eşi benzeri olmayan bu anahtarın önemi Clara için oldukça büyük. Vaftiz babası Drosselmeyer'in geleneksel bir parti sırasında verdiği bu anahtar, Clara'nın hayata zamansız veda eden annesinin altın tarağının bulunduğu kutuyu açması için gerekli. Anahtarın esrarengiz bir paralel dünyada kaybolması Clara'nın yepyeni bir maceraya atılmasını sağlıyor.

Clara, paralel dünyada bir fare çetesiyle Çiçekler Ülkesi, Tatlılar Ülkesi, Kar Taneleri Ülkesi olmak üzere üç boyuta hükmeden hükümdarlarla ve Philip'le tanışıyor. Clara ve Philip, despot Zencefil Anne'nin yönetimindeki 4. Boyutta anahtarı aramak ve paralel evrene denge getirmek için cesur olmak zorunda kalıyor.

Ailece sinema keyfi yaşamak isteyenleri eğlenceli sahneleriyle ekran başına kilitleyecek olan film, Perşembe akşamına renk katmaya geliyor.