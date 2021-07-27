Otel odasında kocasını, eski nişanlısı ile birlikte gördü!

Kalp Yarası 4. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. Ferit'in eski nişanlısı Hande, Ayşe'nin aklını karıştırır. İskenderun'daki bir fuara katılacak olan Ferit'in peşinden giden Hande, Ayşe'ye 'geceyi kocasıyla birlikte geçireceğini' söyler. Ayşe, Ferit'in pantolon cebinde, eski nişanlısının yüzüğünü bulur. Ferit'in atının boynundaki kalpli 'Hande - Ferit' yazılı kolye de Ayşe'nin şüphelerini arttırır. Kocasını, İskenderun'da yalnız bırakmaması gerektiğini söyleyen Vedia'nın tavsiyesine uyan Ayşe, Ferit'in peşinden gider. Ayşe, otel odasına önce Hande'nin, sonra da eşi Ferit'in girdiğini görür.

Eski nişanlı, yeni evlileri takipte!

Ayşe ile Ferit'i yakından takip eden Hande, Ayşe'nin ayrılırken kocasına veda öpücüğü vermediğini görür. Hande, Ferit'in Ayşe ile olan evliliklerinin öfkeyle alınmış bir karar olduğunu söyler. Hande, bu evliliğin aniden yapılmış bir hamle olduğunu söyler. Birinin kendisine zorla öptüğünü ifade eden Hande, Ferit'in böyle davranma sebebinin bu olduğunu ima eder. Ferit'in Ayşe'yi saçma sapan bir oyuna meze ettiğini, Ayşe'nin kendisini kaçıp kurtarması gerektiğini söyler. Bu oyuna daha fazla alet olmamasını isteyerek bir hırsın kurbanı olmaması gerektiğini ifade eder. Hande, Ferit'in kendisine aşık olduğunu görmeyecek kadar kör olduğunu da ima eder. Onun yüzünü ezbere bildiğini, sevincini, kızgınlığını, endişesini, gözlerinin içindeki ışıltıyı hüznünü kendisinin bildiğini söyler. Hande, gerçek aşkın bu olduğunu vurgular. "Hiç mi kadınlık gururun yok senin?" diyerek Ayşe'nin düşüncesini etkilemeye çalışır. Bu sözler Ayşe'nin içine işler. Ayşe, Ferit'in atı Fırtına'nın boynuna asılı bir not görür. Notun üzerinde, "Hande - Ferit" isimlerinin yazılı olduğu bir şans muskası vardır. Ferit'in pantolonunu ütülerken, cebinden "Aşkım Hande. Sonsuza dek…" yazılı eski nişan yüzüğünü bulur. Ferit bunu saklamaktadır. Ayşe'nin canı oldukça sıkılır. Ferit, şirketteki durumlara ve Yaman'ın müdür olmasına içerlemiştir. Onu stresli gören Ayşe, ilgilenmek için sorular sorsa da Ferit Ayşe'yi tersler. İskenderun'a giden Ferit, Ayşe'yi ne kadar yanında götürmek istese de Ayşe bu yaşananlardan ötürü gitmek istemez.

Ayşe, otelde gördükleri karşısında yıkıldı!

Hande şirketteyken Ferit'in asistanının, İskenderun Fuarı için otel rezervasyonu yaptığını duymuş, Ferit'in programının bir kopyasını zorla almıştır. Hande, Ferit'in peşinden gider. Giderken de Ayşe'ye bu durumu özellikle haber verir. Hande, otelde geceyi Ferit ile geçireceğini ve ondan vazgeçmediğini söyler. Bu ucuz numaralardan sıkıldığını, Ferit'e olan sonsuz güvenini ifade etse de Ayşe'nin içine bir kurt düşer. Hande, Ayşe'ye "yaşanmış bir hikaye" diyerek, flash diskle bir görüntü bırakır. Görüntüde, Ferit'in Hande ile olan aşkı ve Yaman ile olan mutlu anları vardır. Ayşe görüntüleri izlerken, Vedia odaya girer. Ayşe'yi, gidip kocasına sahip çıkması için ikna eder. Ayşe otele gittiğinde, gördükleri karşısında bir kez daha yıkılır.