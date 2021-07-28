Büyükşen Cinayeti çözülüyor! Osman Büyükşen’den Müge Anlı’ya teşekkür

Konya’da işlenen cinayetle ilgili gelişmeler dikkat çekiyor. Yanlışlıkla öldürüldükleri belirlenen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgisi olanlar tutuklandı.

atv ekranlarında günlerce tartışılan Büyükşen Cinayeti çözülüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çok konuşulan ve her yönüyle değerlendirilen cinayetle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'in vahşice katledildiği cinayetle ilgili ortaya çıkan gerçekler şoke etti. Büyükşen çiftinin yanlışlıkla öldürüldüğü belirlendi.

Talihsiz Büyükşen çiftinin katilleri kim?

JASAT dedektiflerinin yoğun çabaları sonucu gözaltına alınan Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen cinayetin üzerindeki sır perdesini kaldırdı. Esra Taş'ın daha önce de gündeme geldiği gibi talihsiz çiftin komşuları Hüseyin K. ile bir ilişkisi olduğu tespit edildi. Eski sevgilisinden ayrılma sebebi olarak Hüseyin K.'nın ailesini işaret eden Esra Taş'ın, cinayeti yeni sevgilisi Abdullah Başdemir'le birlikte planladığı ortaya çıktı. Çiftin Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen'den yardım aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili 4 kişinin tutuklanmasının ardından kiralık katil olduğu iddiasıyla Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek Ankara'da gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Uzbek, Başdemir'in kendisine "Düşmanlarım var, 100 bin TL versem onları öldürür müsün" şeklinde bir teklif yaptığını öne sürdü. Uzbek, Başdemir'in Afganistan uyruklu bir başka kişiye de aynı teklifi yaptığını ifade etti. Uzbek'in cep telefonundan çıkan fotoğrafların ardından sessiz kalmayı tercih ettiği öğrenildi. Uzbek, ifadesinin ardından tutuklandı.

Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemindeydi

Büyükşen cinayetinin yanlışlıkla işlendiğine dair iddialar Müge Anlı canlı yayınında da dile getirilirken farklı iddiaların da ardı arkası kesilmemişti. 3 Eylül 2018'de yaşanan olay tüm Türkiye'nin gündemine yerleşmişti.

Müge Anlı sezon finali konuşmasında Büyükşen Cinayeti ile ilgili olarak "Burada uzun süredir insanlarla farklı bir ilişki kuruyoruz. Umuyorum ki cinayetin arkasında Büşra Büyükşen ya da Uğur Büyükşen yoktur. Bunu her şeyden çok istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen Twitter hesabından yaptığı açıklamada Müge Anlı'ya teşekkür etti.