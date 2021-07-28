Kalp Yarası 4. Bölümde Hande ortalığı karıştırdı! 5. Bölüm Fragmanı atv.com.tr’de

Kalp Yarası 4. Bölüm muhteşem bir bölümle atv ekranlarına geldi. Reyting listelerinde liderliği bırakmayan dizinin 5. Bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kalp Yarası son bölümü ile atv ekranlarında yine büyük bir ilgiyle izlendi. Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerinin zirvesinde yer alan Kalp Yarası, muhteşem bir bölümle ekranlara geldi. Hatay'a gelen sürpriz misafirin söyledikleri Ferit'in aklını karıştırdı. Ferit, Baha'nın kim olduğunu merak ederken Ayşe de Ferit'e olan hislerine yenik düşmeye başladı.

Ferit, Baha'yı merak ediyor

İstanbul'dan gelen Baha'nın kız kardeşi Seda, Ayşe'yi buldu. Ayşe'yi bulmak için Sancakzadelerin konağına gelen Seda, Baha'nın 18 yıl ceza alabileceğini söyledi. Baha ile Ayşe arasında bir ilişki olduğunu düşünen genç kız, Ayşe'ye hesap sordu. Ayşe ise Baha ile aralarında duygusal bir ilişki olmadığını dile getirdi. Buna rağmen konuşmanın bir kısmını duyan Ferit, Baha'nın kim olduğunu merak etti.

Ayşe, en yakın arkadaşının alacağı hapis cezası karşısında oldukça üzüldü. Baha'yı arayan Ayşe evlendiğini açıkladı. Baha, sinirlerine hakim olamayarak cezaevindeki arkadaşlarıyla kavgaya girişti.

Hande, seyisin cenazesinde Yaman'la yakınlaşmaya çalışsa da aldığı tepki sert oldu. Yaman, Hande'nin sürekli kaçıp geri gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Hande'nin ne gittiğini ne geldiğini söyleyen Yaman, sevdiği kızı kovdu. Hande, Yaman'ın bu hareketinden dolayı pişman olacağını söyledi.

Hande, Ferit ve Ayşe'nin ilişkisini bozacak mı?

Ayşe ve Ferit arasındaki yakınlaşmalar artarken Hande'nin planları da devam etti. Ferit'in İskenderun'daki iş seyahati programını öğrenen Hande, Ayşe'yi kızdırmak için farklı yollar denedi. İskenderun'da Ferit'le birlikte olacaklarını söyleyen Hande, Ayşe'nin neler yapacağını merak etti. Ayşe, Vedia'nın da yardımıyla İskenderun'a gitse de Ferit ve Hande'nin aynı odaya girmelerinden rahatsız oldu. Ferit ise içeride Hande'ye tepki gösterdi.

Ferit ve Ayşe ayrı ayrı Antakya'ya döndü. Antakya'da kavgaya tutuşan ikilinin iç sesleri farklı olsa da dışa vurdukları bambaşka oldu. Ayşe ilişkinin bitmesini istediğini söyledi.

Büyük bir heyecanla izlenen Kalp Yarası 4. Bölüm sonunda yeni bölüm merak edildi. Kalp Yarası 5. Bölüm fragmanı atv.com.tr'de yayınlandı. Kalp Yarası 5. Bölüm, 2 Ağustos Pazartesi akşamı atv'de.

Kalp Yarası 4. Bölüm izle

Kalp Yarası 5. Bölüm fragmanı izle