Kalp Yarası’nda, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ göndermesi

Dördüncü bölümü ile rakiplerine büyük fark atan ‘Kalp Yarası’, pazartesi günleri liderliği kimseye kaptırmıyor. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin’in yer aldığı dizi, sosyal medya paylaşımlarıyla da önde gidiyor. #AyFer etiketiyle sosyal medyada konuşulan Ayşe - Ferit ikilisinin hikayesi, izleyiciyi etkilemeye devam ediyor.

Kalp Yarası 4. Bölümde Ayşe, eşine sürpriz yapmak için gittiği İskenderun'da bir sürprizle karşılaşmıştır. Otel odasında Ferit ile eski nişanlısını birlikte gören Ayşe, Ferit'ten ayrılma kararı alır.

İlk aşk itirafı geldi!

Ayşe, Baha'nın cezasının uzadığını öğrenmesiyle, kendisini daha da sorumlu hisseder. Bu arada Ferit'e karşı duyguları da yoğunlaşmıştır. Ferit'in Hande'ye karşı hala içinde bir şeyler hissettiğini düşünen Ayşe, ikilem yaşamaktadır. İskenderun'a Ferit'in peşinden gittiğinde bu düşüncesi daha da pekişir.

Otel odasında kocası ve eski nişanlısı birliktedir. Ağlayarak oradan Antakya'ya döner. Arabayı hızlı kullandığı için ondan önce eve dönen Ferit, Ayşe'nin o saate kadar eve gelmediğini öğrenir. Ardından gelen Ayşe'ye, onu merak ettiğini söyler. Ayşe gezindiğini ve gerçek karısı olmadığı için Ferit'e hesap vermek durumunda olmadığını ifade eder. İkili, evin önünde tartışmamak için küçük bir gezintiye çıkar. İkisi de birbirlerine itiraf edemedikleri duyguları iç ses olarak dillendirir.

Ferit Ayşe'ye, evlilikleri gerçek olmasa da oyunu kuralına göre oynamanın bu şekilde olmayacağını söyler. Ayşe, oyunu kuralına göre oynamayanın kendisi olmadığını söylemeye çalışsa da cümlenin devamını getiremez. Aslında ikisi de birbirini kıskanmaktadır. Bu durumu birbirlerine itiraf edemezler. Bundan sonra, izleyicinin de duyduğu iç sesleri devreye girer. Gerçek duygularını ifade ettikleri bu sahne, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi ile hafızlarda kalan, İlyas ile Asya'nın arasında geçen iç ses diyaloglarını hatırlatır. O sesler ilk aşk itirafıdır.

İşte o iç sesler…

Ayşe: Hani bitmişti? Hani Hande'yi sevmiyordun?

Ferit: Bile bile beni Hande'ye nasıl gönderirsin? Hiç mi umurunda değilim? Bu kadar uzak mısın bana?

Ayşe: Seni neden kıskanıyorum?

Ferit: Kalbini merak ediyorum. Baha kim, merak ediyorum…

Ayşe: Ben bu oyunda tek bir mızıkçılık yaptım. Sana yenildim…

Ayşe Ferit'ten boşanacak mı?

Bu iç seslerden sonra Ferit, arabadan inen Ayşe'nin ardından gider. Ayşe'ye, "Ben seni kimseye teslim etmezdim, çünkü biz birbirimize bir söz verdik" der. Ayşe, bu söz verilse de bir yandan kendisini karısı diye ilan ederken diğer yandan eski nişanlısının tek taş yüzüğünü saklamanın doğru olmadığını ifade eder. Ferit'in evladı gibi sevdiği atı Fırtına'nın boynunda, Ferit ile Hande'nin isimlerini taşıdığını söyler. Ayşe, "Belli ki aklın ve kalbin de Hande'de kalmış senin" der. Ferit, kalbinde kimin olduğunu Ayşe'nin bilemeyeceğini söyler. Ayşe, içinde kopan fırtınaları dile getirmek istemez. Ferit'e daha çok bağlanmaktan korktuğu için, bu oyunu bitirmeyi teklif eder. Yenildiğini bildiği halde "boşanalım" demeyi tercih eder.