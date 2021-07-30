Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin, Şamdan'ın kapağında

atv'nin Pazartesi akşamlarına damgasını vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan dizisi Kalp Yarası, reytinglerdeki başarısının yanı sıra sosyal medyanın da en çok konuşulan dizisi olarak öne çıkıyor.

"Ayşe ile benzer taraflarımız çok fazla"

Dizide canlandırdığı Ayşe karakteriyle dikkatleri çeken güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kapağında yer aldığı Şamdan Dergisi'ne verdiği röportajda Kalp Yarası'nı, çekimlerin gerçekleştirildiği Hatay'ın büyülü atmosferini ve Ayşe karakterini anlattı.

"Antakya büyülü bir kent"

Pandemi nedeniyle bir süre uzak kaldığı set ortamını çok özlediğini belirten Tanrısevsin, "Ben işini yaparken mutlu olanlardanım. Çekimlerimiz Mayıs ayının ortasından beri sürüyor ve ben bu yoğunluğu seviyorum. İşime odaklanmayı seviyorum. Bu ortamı, setin bu tatlı telaşlı halini özlemişim." derken, çekimlerin yapıldığı Hatay-Antakya'yı "Antakya büyülü̈ bir kent. Set dışında, ekip olarak birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz. Antakya'yı keşfediyoruz. Birlikte bir şeyler yapmayı seviyoruz. Bu da motivasyonumuzu yükseltiyor, çok iyi hissediyorum." sözleriyle anlattı.

"Ayşe her şeyi bedel ödeyerek hak etmiş"

Kalp Yarası'nda hayat verdiği Ayşe'yle birçok benzer özelliği olduğunu vurgulayan Yağmur Tanrısevsin, karakterini şöyle anlattı: "Ayşe, her şeyi bedel ödeyerek hak etmiş̧. Zorluklar onun karakterini şekillendirmiş̧. Hayata, insanlara hatta tüm canlılara karşı pozitif bir karakter. Böyle bir karakter beni çok heyecanlandırmıştı. Senaryoyu elime aldığımda ilk onu düşündüm. Ortak yönlerimiz neler diye baktım. Benzer taraflarımız çok fazla. İçinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen bir karakter. Ayrıca benim gibi hayvan sever. Motivasyonu ise ne olursa olsun kendi ayaklarının üzerinde durmak ve mutlu olmayı başarmak."

"Kariyerimin olgunlaşmış bir dönemindeyim"

Tanrısevsin, oyunculuk kariyeri ve gelecek planlarına dair ise "Ben her işimde, her projemde yeni başlamış̧ gibi aynı heyecanı duymayı severim. Bir ömür bu işi yapmayı hedefleyen ve onlarca kadın hikayesini anlatmayı planlayan biri olarak daha çok yol yürüyeceğim. Planlarım açısından bakarsanız da kariyerimin daha fazla sonuç̧ üreteceği, daha olgunlaşmış̧ bir dönemindeyim." şeklinde konuştu.

"Şu an yaptığım işle aşk yaşıyorum"

"Aşkta nasıl bir dönemdesiniz? Aşk en basit tanımıyla nedir sizin için" sorusuna tüm içtenliğiyle cevap veren güzel oyuncu "Ben hayatımda önem verdiğim şeyleri çok değerli görürüm. Bu işimse, işimi en iyi yapmaya çalışırım. Aşksa, aşka duyduğum saygı ve aşkım için yapacağım şeyler de aynı değerdedir, benim için. Şu an yaptığım işle aşk yaşıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile atv ekranında Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.