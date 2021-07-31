Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti. Milyoner’deki “"Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?” sorusunun yanıtı arandı.

Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında ""Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan İrem Yarar 60.000 TL değerindeki ""Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?" sorusunu açtırmayı başardı.



"Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?



A) İştah dilin ucundadır

B) İştah dişin dibindedir

C) İştah dudağın kenarındadır

D) İştah damağın köşesindedir



Doğru cevap: B) İştah dişin dibindedir

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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