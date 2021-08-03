Cinayeti, Şahin Kara’nın arkadaşı mı işledi? Baş Belası son bölüm bu cinayetle çalkalandı

Başkomiser Şahin’in yakın arkadaşı Uğur Akdağ’ın baş şüpheli olduğu cinayet vakasında neler yaşandı? Baş Belası 7. Bölüm sonunda İpek’i şoke eden haber kimden geldi?

Baş Belası son bölüm, işlenen cinayet olayıyla dikkatleri üzerine çekti. "Şebeke" ile ilgili konuları titizlikle ele alan İpek ve Şahin, cinayet vakalarında da aktif rol almaya devam ediyor. Baş Belası 7. Bölüm'de işlenen cinayetin ise farklı bir boyutu vardı. Cinayetle ilgili şüphelinin emekli bir başkomiser ve Şahin Kara'nın en yakın arkadaşı olması ortalığı karıştırdı.

Maktulün ismi Haluk Sayan

İki genç, çevresi ormanlık alan olan yolda giderken bir ceset gördü. Panik yapan gençler polise haber verince maktulün kimliği ortaya çıktı. Haluk Sayan olduğu öğrenilen kişiyi kimin öldürdüğü merak konusu oldu. Nermin ve Doruk, Haluk'un daha önceden sabıkası olduğunu öğrendi. İki polis, maktulün eşi Hatice ile görüşmek için evine gitti. Nermin, Hatice'nin konuşmalarından tatmin olmayarak ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Nermin'in ifadeleri sonrasında emekli başkomiser Uğur Akdağ şüphelerin odak noktası haline geldi. Nermin ve Doruk bu kez de Uğur'la konuşmak istedi ancak Uğur'un kendisini yakalatması nedeniyle işin rengi iyice değişti. Şahin Kara'nın yakın arkadaşı Uğur Akdağ artık bir cinayetin baş şüphelisiydi.

Şahin, cinayetle ilgili gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?

Şahin'e konuyla ilgili haberi ise İpek verdi. Uğur'un cinayet işleyebilecek birisi olmadığını ifade eden Şahin, arkadaşına sarılarak doğruları anlatmasını istedi. Uğur ise cinayeti kendisinin işlediğini belirterek Şahin'den bu durumu çok da sorgulamamasını istedi.

Olayla ilgili Uğur'un masum olduğuna inanan Şahin'e İpek de destek verdi. İpek, Uğur'un masum olduğunu düşündü. İkili, Hatice ile görüşerek sonuç almaya çalışsa da ilk seferinde başarılı olamadı. Daha sonra ise Hatice konuyla ilgili itiraflarda bulundu. Uğur'un işlemediği bir suç yüzünden cezaevine girmesini istemeyen Hatice, yaşananları anlattı.

Olay gecesi yaşananları izlemek için tıklayın

Baş Belası 7. Bölüm'de işlenen cinayet çözüme kavuştu. Başkomiser Şahin Kara arkadaşını kurtararak onun cezaevine girmesini engellemiş oldu. Baş Belası 7. Bölüm sonunda İpek'e Nazlı'dan gelen telefon ise soğuk duş etkisi yarattı. Nazlı telefonda, birini öldürmüş olabileceğinden bahsetti.

Baş Belası yeni bölüm şimdiden merakla beklenirken Baş Belası 8. Bölüm fragmanı da büyük ilgi çekti. Baş Belası 8. Bölüm Fragmanı atv.com.tr'de yayınlandı.