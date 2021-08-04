Ferit ve Ayşe’ye Baha sürprizi! Kalp Yarası 5. Bölüm yine zirvede yer aldı

Kalp Yarası 5 Bölüm sonunda reyting listelerinde yine zirveyi kaptı. Her hafta dikkat çeken bir bölümle ekrana gelen Kalp Yarası, yeni bölümüyle de beğeni topladı.

Kalp Yarası 5. Bölüm bir kez daha reyting listelerinde zirveye otururken bölüme, Ayşe ve Ferit arasında yaşananlar damga vurdu. İkilinin arasında önce gerginlik yaşandı, ardından duygular dışa vuruldu. Duygusal bir yakınlaşma yaşayan Ayşe ve Ferit'e Baha'nın kötü bir sürprizi vardı.

Evlilik oyunu bitme noktasına geldi

Kalp Yarası 4. Bölüm, Ayşe ve Ferit arasındaki gerilimle sona ermişti. Yeni bölümde de devam eden gerilim, evlilik oyununu kopma noktasına getirdi. Oyunu bitirmek isteyen Ayşe, Ferit'in engeliyle karşılaştı. Sözleşmeleri olduğunu söyleyen Ferit, Ayşe'nin evliliklerine bitirmesine izin vermedi. Konağa gitmek istemeyen Ayşe'yi zorla arabaya bindiren Ferit, bu evliliği devam ettirmeye kararlıydı.

Ayşe'nin gerginliği konakta da devam etti. Cam eşyaları pencereden konağın bahçesine fırlatan Ayşe, Ferit'e seyisten kalan son hatırayı da kırmak isteyince kocasının engeliyle karşılaştı. Konağı ayağa kaldıran Ayşe'nin ardından huzurlar daha da kaçtı. Önce, Leman ve Sinan, ardından Adnan ve Azade arasında tartışmalar yaşandı. Sinan'ın Ferit'e olan öfkesi de bir türlü dinmeyince ortalık iyice karıştı.

Ferit ve Ayşe'nin kavgası Vedia'yı da harekete geçirdi. Vedia, kavgaya neden olan gecenin detaylarını Ferit'e anlattı. Yengesi, Ferit'in Ayşe'yi üzmemesini isterken "Yazık etme kıza" sözlerini kullandı.

Ferit'ten Sinan'a açıklama: "Hande'nin beni aldattığı kişi…"

Ferit ise ağabeyiyle arasındaki gerginliği azaltmaya kararlıydı. Sinan'ın genel müdür olamadığı için gösterdiği tepkinin boyutları her geçen an artınca Ferit doğruları söylemek durumunda kaldı. Hande'nin kendisini aldattığı kişinin Yaman olduğunu açıklayan Ferit, Sinan'ı oldukça şaşırttı. Sinan, Ferit'in anlattıkları karşısında şoke olurken iki kardeş arasında sular duruldu.

Ferit ve Ayşe arasındaki gerçekler ise mezunlar gecesinde ortaya çıktı. Ayşe'nin Ferit'i kıskanarak sözleşmeyi yırtması evlilik oyununu farklı bir noktaya taşıdı. Ayşe, bir hışımla taksiye binerken Ferit de onu takip etti. Ayşe'nin bindiği taksinin kaza yaptığını gören Ferit endişelenirken arkadan Ayşe'nin sesini duyarak rahatladı. Ayşe, taksicinin aracı çok hızlı kullandığını ve bu durumdan korktuğu için taksi değiştirdiğini söyledi.

Ayşe, Ferit'in kendisi için endişelenmesinden büyük bir memnuniyet duyarken iki evlilik oyuncusunu bekleyen Baha sürprizi vardı. Yaralı bir şekilde Antakya sokaklarında dolaşan Baha, Ayşe'nin karşısına çıkarak kollarında bayıldı. Ayşe ve Ferit'in buluşmasından önce gerçekleşen bu olayın Kalp Yarası 6. Bölümü'ne nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

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