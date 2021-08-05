İpek cinayet büroyu podyuma çevirdi

'Baş Belası', atv ekranında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Sekizinci bölümü itibarıyla cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya başlayan dizi, özellikle İpek ve Şahin karakterlerinin tatlı atışmaları ile sosyal medya kullanıcılarının da favorileri arasında yer alıyor.

'Baş Belası' heyecan ve eğlence yüklü hikayesinin yanı sıra, İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun kostümleri ile de övgü alıyor. Dizide psikolog olarak cinayet büro ekibine dahil olup cinayet davalarında çalışmaya başlayan İpek, zorlu çalışma şartlarına rağmen şıklığından ve güzelliğinden taviz vermiyor.

Varlıklı bir hayattan gelen ve tarzını her fırsatta konuşturan İpek, pahalı çantaları, topuklu ayakkabıları ve her daim bakımlı görüntüsüyle başta Şahin olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına tümüyle tezat oluşturuyor. İpek'in birbirinden şık kostümleri bilhassa kadın izleyicilerden yoğun övgü alıyor.

'Baş Belası', her cuma atv ekranında.