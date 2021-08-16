Ferit’e ne oldu? Kalp Yarası 7. Bölüm fragmanı atv.com.tr’de

Kalp Yarası 7. Bölüm ile 16 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00’de atv’de. Heyecan dozunu yükselten Kalp Yarası 7. Bölüm fragmanı atv.com.tr’de.

atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kalp Yarası 7. Bölüm fragmanı yayınlandığı günden itibaren büyük ilgiyle karşılaştı. Kalp Yarası son bölümde, Baha'nın Fırtına'ya verdiği ilaç sonrasında yaşananlar dikkat çekmişti. Fırtına, Baha'nın verdiği ilaç nedeniyle Ferit üstündeyken yere yığıldı.

Azade Sancakzade, olanlardan Ayşe'yi sorumlu tuttu

Kalp Yarası 7. Bölüm fragmanında ise Ferit ile endişeler ön plana çıktı. Azade Hanım'ın çığlıkları Sancakzadelerin konağını inletti. Oğlunun durumundan endişe eden anne, durumdan gelini Ayşe'yi sorumlu tuttu. Evdeki herkesi Ferit'e destek vermekle suçlayan Azade Sancakzade, sinirlenerek eline aldığı şişeyi kırdı. Azade Hanım gelinine yönelik, "Lanetinle geldin. Yüzümüz gülmedi sen geldiğinden beri. Ne zaman kurtulacağız senden" sözlerini kullandı.

Kalp Yarası 7. Bölüm fragmanında Azade Hanım'ın yanı sıra Adnan Bey'in oğlu Sinan'a attığı tokat da dikkat çekti. Sinan, amcası ile birlikte Yaman'ın bir işler çevireceğinden şüphelendi.

Dikkat çeken konusuyla çok konuşulan Kalp Yarası, 7. Bölümü ile 16 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

Kalp Yarası 7. Bölüm 1. Fragman için tıklayın.

Kalp Yarası 7. Bölüm 2. Fragman için tıklayın.