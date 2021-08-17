Ferit ve Ayşe arasında neler oluyor? Kalp Yarası 7. Bölümde ilginç doğum günü

Kalp Yarası dizisi her pazartesi muhteşem bölümlerle ekrana geliyor. atv’nin sevilen dizisi, 7. Bölümü ile hem reyting listelerinde zirveye oturdu hem de sosyal medyada çok konuşuldu.

Kalp Yarası, her bölümüyle merak uyandırmaya devam ediyor. atv'nin yaz ekranında reyting rekorları kıran dizi, son bölümünde oldukça beğenildi. Ferit'in ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken kısa bir süreliğine de olsa Azade Hanım ile Ayşe'nin yakınlaşmasına sebep oldu. Ferit'i arama çalışmaları devam ederken Ayşe, mutfağa girdi. Ayşe, Ferit'in sevdiği yemekleri yaparken Azade Hanım da ona yardım etti.

Ferit'in ortaya çıkmasıyla birlikte Ayşe beklemediği bir tavırla karşılaştı. Azade Hanım, gelininin dolma hazırladığını söyledi. Ayşe ise dolmayı birlikte hazırladıklarını ifade etti. Gelin ve kayınvalidenin yakınlaşması dahi Ferit'i yumuşatmaya yetmedi. Ferit, Ayşe'ye karşı olan sert tavrını sürdürdü. Ayşe'nin dağ evinde söylediklerini unutmayan Ferit, evlilik oyununu yalnızken sürdürmelerine gerek olmadığını belirtti. Ayşe'nin yakınlaşma çabaları sonuçsuz kaldı.

Ayşe'nin yalnız doğum günü

Ferit, Ayşe'nin kendisini istemediğini ve kendisinin de buna 'tamam' cevabını verdiğini söyledi. Ayşe'nin canı sıkılınca oyun arkadaşı aradığını düşünen Ferit, sert tavrını bir süre sürdürdü. Ayşe ise bir restoranda tek başına bir doğum günü kutlaması yaptı. Yıllardır tek başına doğum günü kutladığını söyleyen Ayşe, Ferit'in sürpriziyle karşılaştı. Ferit, gün içindeki sert tavırlarından dolayı özür dileyerek Ayşe'yi doğum gününde yalnız bırakmadı.

Doğum günü sonunda ise Ayşe kötü bir sürprizle karşılaştı. Baha, Ferit'in özel şoförü oldu. Baha'nın ikiliye bu kadar yaklaşması dikkat çekti.

Birçok sorunun yanıt bulacağı Kalp Yarası 8. Bölüm, 23 Ağustos Pazartesi akşamı atv'de.