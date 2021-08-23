Müge Anlı yeni sezonu açıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert Pazartesi günü atv’de

Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. sezonu ile atv’de başlıyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, Pazartesi gününden itibaren hafta için her gün saat 10.00’da atv’de.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ile atv ekranlarında başlıyor. Yıllardır soluksuz izlenen program, Müge Anlı'nın sunumuyla bir kez daha evlere konuk oluyor. Araştırmacı – gazeteci Müge Anlı, Pazartesi sabahı saat 10.00'da canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Faili meçhul cinayetler, esrarengiz kayıplar, iddialar, ihbarlar, özel yorumlar… Hepsi ve daha fazlası yeni sezonda Müge Anlı canlı yayınlarında.

Zorlu konuları yine Müge Anlı çözüyor

Ekranların sevilen programında yine zorlu konular ele alınıyor. Başarılı programcı Müge Anlı, ekibi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki esrarengiz olayları aydınlatıyor. 13 sezondur başarılarla dolu ekran yolculuğuna devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda da tüm konuları derinlemesine işliyor.

Müge Anlı çözülmesi zor konuların yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Müge Anlı ve ekibi, başlattıkları sosyal sorumluluk projeleriyle birçok insana umut olmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. sezonu ile Pazartesi sabahından itibaren hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de.