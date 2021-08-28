Baş Belası’nda büyük ters köşe!

11. bölümü ile atv ekranlarına gelen ‘Baş Belası’, kurgusu ve flashback sahneleri ile izleyenlere akıl tutulması yaşattı.

Oyun içinde oyunların olduğu bölümde, yaşanılan ters köşe durumlar iyice kafaları karıştırdı! Şimdiye kadar bilinen doğruların yanlış çıktığı ya da öyle zannedildiği durumlar yaşandı. Emniyet müdür yardımcısı Yener köstebek miydi, gizli görev adamı mıydı? Şebeke'nin ajanı Simge'nin kendini affettirmek için yanına gittiği, masasında intihar eden adam Bey miydi, Bey'in maşası mı? Olay yerinden kaçan adam kimdi? Şebeke gerçekten çökertilmiş miydi, asıl Bey yaşıyor muydu? Kocasının içinde bulunduğu şebekeyi çözmek için emniyete psikolog olarak çalışmaya giren İpek, istifasında kararlı mıydı? İpek'in duygusal olarak bağlandığı Şahin, onu durdurmak için hiçbir şey yapmayacak mıydı? Yaşanan son cinayet yeni ipuçları mı saklıyordu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası 'Baş Belası' 12. bölümde ortaya çıkacak!

Oyun içinde oyun!

İpek'i ajan Simge'nin suikastından kurtaran emniyet müdür yardımcısı Yener, teşkilatın emniyetteki köstebeği olarak biliniyordu. Bu bölümde Yener'in, şebekeyi çökertmek için, onların içlerine kadar girmiş bir gizli görev adamı olduğu ortaya çıktı.

Aylardır şebeke peşinde koşan Şahin Başkomiser ve psikolog İpek, Doruk, Nermin ve Umut ile işbirliği yaparak, büyük bir oyun kurdu. Gözaltında tutulan Simge'ye İşbirliği yapmasına karşılık, korunma garantisi verildi. En büyük zaafı kibir olan Simge'nin, Bey'in onu öldürteceğini düşünmesini sağladılar. Korkan Simge şebeke ile bağlantı için, telefon hakkı istedi. Bunu önceden tahmin eden cinayet büro ekibi, telefonun şifresini kırmış, arama yönlendirmesi yapmışlardı. Bey ile konuştuğunu zanneden Simge'nin, kendileri ile konuşmasını sağladılar. Şifreli konuşan Simge'nin, "Annemin mezarı sana emanet. Çiçekleri soldurma" cümlesinden, gözler Görkem'in üzerinde olduğu için, gözlerden uzak olan Sıla'yı kastettiğini anlayarak, Sıla'nın kaçırılmasına dair kurgu bir ses kaydı aldılar. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen Simge'nin algılarını yönetip; Bey'e kendini affettirmek için gitmesini sağladılar. Onu takip etmeyeceğini düşündüğü ekipler arkada o önde, eline verdikleri anahtarlar ile Bey'e ulaşan Simge orada infaz edildi. Bey denilen kişi de aldığı emir sonucu intihar etti. Şahin ve İpek şebekeyi çökerttiklerini düşünseler de, intihar eden adam gerçek 'Bey' miydi? Kesin bir kanıt yoktu. Olay yerinden ayrılan maskeli ajan ise, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Böyle organizasyonlarda, en tepede zannedilen adamın üstünde bile birisi de olabilirdi. Şebeke ikisinin de hayatını mahvetmişti. Bundan sonra ne yapacaklardı? İpek istifa dilekçesini imzalayıp, cinayet büro amiri Mehmet'e verdi. İstifa kabul edilecek miydi? Şahin başkomiser İpek'in gitmemesi için bir şey yapacak mıydı? Bütün bunlar merak edilirken sırlarla dolu bir cinayet daha işlendi. Maktulün gözlerine birer ayna konmuş ve bir de not bırakılmıştı. O notta şöyle yazıyordu. "Aynaya bak katil orada!" Bu ne demekti?

'Baş Belası' 12. Bölüm 3 Eylül saat 20:00'de atv ekranlarında olacak.