Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti.

Milyoner'deki "Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı bebek bezi satışına geçmiştir?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı bebek bezi satışına geçmiştir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Mercan Sönmez 60.000 TL değerindeki "Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı bebek bezi satışına geçmiştir?" sorusunu açtırmayı başardı.



Günümüzde hangi ülkede yetişkin bezi satışı bebek bezi satışına geçmiştir?

A) Hindistan

B) Japonya

C) Norveç

D) Rusya



Doğru cevap: B) Japonya

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

İzlemek İçin Tıklayın