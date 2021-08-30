Kalp Yarası'nda ateş bacayı sarıyor

atv'nin sevilen dizisi 'alp Yarası'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüne Ferit ve Ayşe arasında yaşanacak romantik anlar ve itiraflar damgasını vuracak.

Geçtiğimiz hafta Ferit ve Ayşe arasında yaşanan tartışma sonucu ikili hiç olmadığı kadar yakınlaşmıştı. Yaşanan yüzleşmenin ardından ise sonunda beklenen an geldi ve Ferit ile Ayşe arasında sözleşme ile başlayan evlilik macerası aşka dönüştü.

Dizinin yayına girmesi ile ekranın fenomen çifti haline gelen Ferit ve Ayşe'ye hayranlarının ilgisi ise oldukça yoğun. Sosyal medyada son derece aktif olan #AyFer hayranları, her pazartesi mesajlarıyla ikiliyi Twitter'ın trend listesine taşıyor.

Ferit ve Ayşe aşkını uzaktan izleyen Hande'nin yeni planı ne olacak? Baha, Ayşe'nin peşini bırakacak mı? Çiftin aşkı herkesin dikkatini çekerken Azade Sancakzade'nin buna tepkisi nasıl olacak?