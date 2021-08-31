Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonundan ilk görüntüler heyecan yarattı

Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonundan ilk görüntüler yayınlandı. Yeni sezon 9 Eylül Perşembe akşamı atv'de başlıyor!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonundan ilk görüntüler yayınlandı. Üç sezondur zirveden inmeyen dizinin yeni sezona 9 Eylül Perşembe akşamı başlayacağını duyurdu. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna ait görüntüler, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber'de ekranlara geldi. Diziye bu sezon dahil olan İbrahim Çelikkol'un da ilk kez görüldüğü tanıtım, merakla beklenen yeni sezona dair büyük heyecan yarattı.

Neler yaşanmıştı?

Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengâmede Demir ortadan kaybolmuştu.



