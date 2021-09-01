Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunda atadan bir Çukurovalı daha geliyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonunda başarılı oyuncu Erkan Bektaş, 'Abdülkadir Keskin' karakteri ile dördüncü sezonda yerini alıyor.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonunda başarılı oyuncu Erkan Bektaş, diziye sıra dışı bir karakterle dâhil olacak. Erkan Bektaş'ın hayat verdiği Abdülkadir Keskin, Çukurova'nın kurallarını baştan yazacak!

Abdülkadir tüm geçmişi ile yeniden Çukurova'ya hakim olmak istiyor

Yıllardır kimsenin duymadığı, görmediği bir adam olan Abdülkadir Keskin'in babasından kalan mirasın içinde, mal-mülk dışında bir de Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış bir hesap var! İş hayatı vesilesiyle Çukurova'ya gelmiş görünse de Abdülkadir aslında mirasının intikam kısmını tahsil etmek için dönüyor!

Söz konusu intikam olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen Abdülkadir, tüm bildiklerini ant içtiği intikamını almak için kullanacak.

Başarılı oyuncu Erkan Bektaş'ın hayat verdiği 'Abdülkadir Keskin', Çukurova'nın hakimi olmak için Hakan Gümüşoğlu'nun iş ortağı unvanıyla cemiyet ve iş dünyasına giriş yapacak.



