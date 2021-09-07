Bir Zamanlar Çukurova'nın üçüncü sezonunda neler yaşandı?

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ üçüncü sezonunda izleyiciyi ekrana kilitledi ve reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda hüzün, sevinç, öfke bir arada yaşandı. 102 bölüm boyunca izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonunu heyecanlı bir finalle kapattı.

Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengâmede Demir ortadan kaybolmuştu.

Dördüncü sezona yüksek bir enerjiyle hazırlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi, çekimler öncesinde hummalı bir çalışma yürüttü. Heyecanın giderek tırmanacağı dördüncü sezon için hem oyuncular hem prodüksiyon ekibi titiz bir hazırlık aşamasından geçti. Tüm dekorlar yenilenirken, hikâyeye ve yeni karakterlere uygun şekilde ilave dekorlar inşa edildi.

'Bir Zamanlar Çukurova' kadroya yeni isimler dâhil oldu. Çukurova'da şimdi bambaşka bir hikâye başlıyor!

Unutulmaz sahneleriyle hafızalara kazınan üçüncü sezonunda neler yaşandı?

Çukurova Hünkar'sız kaldı, bir devir kapandı

Çukurova yasa boğuldu! Hünkar Yaman'ın acı ölümü Çukurova'yı ve Yamanları öksüz bıraktı. Hünkar'ın hayatını kaybettiği 71'nci bölümden itibaren Çukurova'da bir devir kapandı ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Üstelik Hünkar'ın katilinin Behice olduğu ortaya çıktı.

Hanımağa Züleyha'nın hikayesi başlıyor!

Bir Zamanlar Çukurova'nın üçüncü sezonunda Hünkar'ın mirasını alan Züleyha, artık İstanbullu terzi yamağı değil, Adanalı hanımağa olarak ses getirdi. Aniden değişen kaderinin içinde Züleyha apar topar iş hayatına atılırken, zorlu sınavlar da Züleyha için peş peşe geldi.

Ümit'in şehre gelişi dengeleri alt üst etti

Şehre gizemli bir kadın ayak bastı. Ümit'in arabası bozulunca karşısına Demir çıktı. Ümit'in Demir'le karşılaşması neredeyse bir ailenin yıkımına sebep oluyordu. Önce Demir'i oyununun kurbanı olarak gören ancak gittikçe Demir'e tutulan Ümit'in ihtirası Züleyha ve Demir'i ayrılma noktasına getirdi. Demir, Ümit'in gerçek yüzünü çok geçmeden gördü ve eşi Züleyha'ya olan aşkı galip geldi. Ancak Ümit'ten kurtulmaları kolay olmadı.

Çukurova yeni bir savaşın eşiğine geldi!

Çukurova'da gerilimi tırmandı, iki kardeş savaşın eşiğine geldi. Musa Fekeli, tarafından kapıya koyulan Fikret, intikam için Demir'i seçti. Babası Adnan Yaman'ın mektuplarını gözler önüne sermekle kalmayıp öz kardeşi Demir'in hayatıyla oynamaya kalktı. Demir, Fikret'in babası hakkında söylediği sözlerine inanmayınca savaş etrafa da sıçradı. Finalde ise barış yüzünü gösterdi. Fikret Demir'e el uzattı ve iki kardeş Demir'in görünmez düşmanına karşı omuz omuza mücadele etti. Demir ve Fikret kucaklaşırken, Çukurova'da kardeşlik de ilan edilmiş oldu.

Yaman Konağı alevler içinde kaldı

Bir Zamanlar Çukurova nefes kesen bir finale sahne oldu. Bir gölge gibi Demir'in peşine takılıp Çukurova'da felaketlere sebebiyet veren bir düşman ortaya çıktı. Demir, küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret ile birlikte aramaya koyuldu. Aramalar sonuca varamadan Yamanlar Konağı alevler içinde kaldı. Yaşanan karmaşada Demir'in izi bulunamadı.

Bir Zamanlar Çukurova Yeni Sezon Tanıtımı