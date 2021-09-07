Çalık Ailesi, Esra Erol’da kızlarını arıyor! 17 yaşındaki Elif Çalık nerede?

Esra Erol’da yeni bir kayıp vakası gündeme geldi. 22 Temmuz’da evden kaçan Elif Çalık nerede? Genç kız kaçtı mı kaçırıldı mı?

Çalık Ailesi kızlarını arıyor. 22 Temmuz gecesi, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşadıkları evden kayıplara karışan Elif Çalık'ın nerede olduğu gizemini koruyor. 17 yaşındaki genç kızın, Sinan Özbek isimli bir gençle birlikte kaçtığı iddia ediliyor. Balkondan atlayarak kaçtığı güvenlik kameralarından görülen Çalık'ın kıyafetlerini de balkonda değiştirdiği öne sürülüyor.

Anne Emine Çalık ve baba İsmail Çalık, kızlarının eve dönmesi için gözyaşı döktü. Elif Çalık'ın sosyal medyada tanıştığı Sinan Özbek'le birlikte olduğunu iddia eden anne – baba, kızlarının şantajla kaçırıldığı iddiasında. Kızlarının yaşadığı ilişkiden iki ay önce haberdar olduklarını ifade eden anne Çalık, "Kızım kesinlikle zorla tutuluyor. Başlarında büyüklerden birileri de var. O çocuk bu kadar zamandır kızımı tek başına tutamaz" diye konuştu.

17 yaşındaki Elif kaçtı mı kaçırıldı mı?

Esra Erol canlı yayınına bağlanan Sinan Özbek'in babası Nejdet Özbek de oğlunun Elif Çalık'la birlikte olduğunu kabul etti. Özbek'in canlı yayına bağlanmasıyla sinirler gerilirken Çalık Ailesi yaşananlara büyük tepki gösterdi. Kızlarının zorla tutulduğunu düşünen aile Nejdet Özbek'le büyük tartışmanın içine girerken sarf edilen sözler dikkat çekti.

Anne Emine Çalık, gözyaşları içinde kızlarına eve dönmesine yönelik çağrıda bulundu. Baba İsmail Çalık ise kızını ne olursa olsun kabul ettiğini söyledi. Çalık, "Emekli olduğumda maaş kartımı bile ona verecektim. O benim kızım. Eve dönsün, bekliyoruz" sözlerini kullandı.

Hayatın içinden konularıyla hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarına gelen Esra Erol'da, yeni sezona da iddialı bir giriş yaptı. Birçok kayıp olayını çözüme kavuşturan Esra Erol ve ekibi, Elif Çalık ve ailesini buluşturmak için kolları sıvadı.