Kadir hapishaneden çıktı! Kardeşler yeniden bir arada

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni sezonun ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim'de Kadir'in hapishaneden kurtulması ile yeniden bir araya gelen kardeşler, dizinin sıkı takipçilerinin yüzünü güldürdü. Yaz tatilinin ardından beklenmedik gelişmelerin yaşandığı yeni bölüm, sosyal medya en çok konuşulanlar arasına girerken #KardeşlerimYeniSezon etiketine ise beğeni dolu yorumlar geldi.

Kardeşlerim 19. Bölümde neler yaşandı?

Akif'in işlediği cinayetin görüntüleri Kadir'in eline geçti. USB içindeki görüntüleri kimin izleyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Okula dönen kardeşlerin özellikle Asiye'nin sevinci yarım kaldı. Babasının yaptıklarını Asiye'ye söylemekle tehdit eden Tolga, Doruk'u fena köşeye sıkıştırdı. Tolga'nın sessiz kalması karşılığında onunla arkadaşlık yapmak zorunda kalan Doruk, Asiye'nin sert tepkisi ile karşılaştı.

Kadir'in hapishanede tanıştığı ve kısa sürede olsa ona sahip çıkan Salih Amca'nın ölüm haberi büyük üzüntüye sebep oldu. Ancak ölümü ile Kadir'i üzen Salih Amca'nın ona büyük sürprizi vardı. Kadir'e kardeşlerine bakması için bir çanta dolusu para gönderen yaşlı adam herkesi şoka soktu. Ömer çantadakileri çıkarıp saymaya başlarken çalınan kapı ve Cemile'nin gelişi herkesi şaşırttı.

Sıcacık hikâyesi ile Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim, merak dolu gelişmelerle 18 Eylül akşamı atv'de.

Kardeşlerim 20. Bölüm tanıtımı