Yeni sezonda sürpriz! Kim Milyoner Olmak İster’de para ödülü artıyor

Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı sunumuyla atv ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yeni sezon heyecanı başlıyor. Sevilen yarışma programının yeni sezonundaki en büyük sürpriz para ödüllerinin artırılması oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda yarışmacılarına daha çok para kazandırıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster, yeni para ağacıyla sezona merhaba diyecek.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması, yeni sezonda da atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yarışmacılar, Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında soruları doğru yanıtlamak için ter dökecek.

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Kim Milyoner İster, artık yarışmacılarına daha fazla kazandıracak. En yüksek para ödülünün 1 milyon TL olduğu yarışmada, 11 sorunun para değeri yükseldi.

Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;

1. Soru - 1.000 TL

2. Soru - 2.000 TL / Baraj

3. Soru - 3.000 TL

4. Soru - 5.000 TL

5. Soru - 7.500 TL

6. Soru - 10.000 TL

7. Soru - 30.000 TL / Baraj

8. Soru - 50.000 TL

9. Soru - 100.000 TL

10. Soru - 200.000 TL

11. Soru - 400.000 TL

12. Soru - 1.000.000 TL

Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona 24 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında başlıyor. Siz de 'milyoner' olma heyecanını yaşamak istiyorsanız hemen Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı olabilirsiniz.

Kim Milyoner Olmak İster'e başvuru yapmak oldukça kolay. atv.com.tr'de yer alan Kim Milyoner Olmak İster Başvuru linki aracılığıyla hayallerinizdeki büyük ödüle ilk adımı atabilirsiniz.