Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. (“Veri sorumlusu”, “Turkuvaz”) olarak sunulan televizyon yayıncılığı işleri sırasında; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktayız. Kişisel verileriniz
ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.
Tarafımıza yaptığınız başvuru formu kapsamında alınan fotoğrafınız, T.C. kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum yılınız, cinsiyetiniz, doğduğunuz ve yaşadığınız şehir, ailenizin yaşadığı şehir, aslen nereli olduğunuz bilgisi, en son mezun olduğunuz okul ve bölüm ile şu an okuduğunuz okul bilgileri, telefon bilgileriniz, e-posta adresiniz, meslek durumunuz, baba ve annenizin mesleği, konuştuğunuz diller, medeni durumunuz, çocuğunuzun olup olmadığı bilgisi, hobileriniz, en beğendiğiniz üç kitap ismi, okuduğunuz dergi ve makaleler, dinlediğiniz müzik türü, özel yeteneğinize ilişkin bilgi, yurtdışında nereleri gördüğünüz bilgisi, daha önce gerçekleştirdiğimiz yarışma görüşmelerimiz, ödüle ilişkin hedef ve planlarınız kişisel verilerinizden olup:
amaçları ile işlenmektedir.
“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına başvuru süreciniz kapsamında; doldurduğunuz formlarda bulunan soruların cevaplarını özgür iradeniz ile belirlemektesiniz. Başvurunuz kapsamında değerlendirilmemesini talep ettiğiniz kişisel verilerinizi, formlarda belirtmemeniz tavsiye edilmektedir.
Kişisel verileriniz; doldurduğunuz “Kim Milyoner Olmak İster Yarışma Katılım Formu” ile WhatsApp uygulaması üzerinden bize iletmiş olduğunuz başvurularınız aracılığı ile toplamakta olup; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve ilgili kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;
hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.
“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına başvuru süreciniz kapsamında; tarafımıza aktardığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler bakımından ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeleri yaptığınız ve ilgililere ait kişisel verileri bize aktarmaya yetkili olduğunuzu taahhüt ettiğiniz kabul edilecektir.
Kişisel verileriniz;
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
haklarına sahipsiniz.
Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.
Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.